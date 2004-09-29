گزينه هفت ساله جلو دوربين مي رود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازبي بي سي كارگردان فيلم " فارغ التحصيل " چندي پيش به " رابرتز" پيشنهاد داد كه درپروژه جديد وي به ايفاي نقش بپردازد.

اين اثركه درگونه سينمايي عاطفي - كمدي جاي مي گيرد " گزينه هفت ساله " نام دارد و داستان زني را روايت مي كند كه پس ازگذشت هفت سال اززندگي مشتركش به اين نتيجه مي رسد كه اگردرزندگي انتخاب ديگري داشت، بي ترديد به موفقيت بيشتري دست مي يافت.

توليد فيلم " چهارديواري " به كارگرداني " مايك نيكولز" چندي پيش به اتمام رسيد. اين اثربه اقتباس ازيك نمايش محبوب كليد خورد و" رابرتز" دراين اثرنقش " كيت بلانچت " را احيا كرد.



