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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۴۷

همكاري ديگري از جوليا رابرتز و مايك نيكولز

گزينه هفت ساله جلو دوربين مي رود

هنوزمدت زمان چنداني ازپايان همكاري " جوليا رابرتز" و" مايك نيكولز"، نمي گذرد كه اين هنرپيشه قرارداد حضوردرفيلمي ديگرازاين كارگردان را امضا كرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازبي بي سي كارگردان فيلم " فارغ التحصيل " چندي پيش به " رابرتز" پيشنهاد داد كه درپروژه جديد وي به ايفاي نقش بپردازد.
اين اثركه درگونه سينمايي عاطفي - كمدي جاي مي گيرد  " گزينه هفت ساله " نام دارد و داستان زني را روايت مي كند كه پس ازگذشت هفت سال اززندگي مشتركش به اين نتيجه مي رسد كه اگردرزندگي انتخاب ديگري داشت، بي ترديد به موفقيت بيشتري دست مي يافت.
 توليد فيلم " چهارديواري " به كارگرداني " مايك نيكولز" چندي پيش به اتمام رسيد. اين اثربه اقتباس ازيك نمايش محبوب كليد خورد و" رابرتز" دراين اثرنقش " كيت بلانچت " را احيا كرد.

 


کد مطلب 116374

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