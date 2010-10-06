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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

تلاش برای اخذ مجوز وزارت علوم/

تغییر ساختار پژوهشی بعثه مقام معظم رهبری/ پژوهشکده حج ایجاد می‌شود

تغییر ساختار پژوهشی بعثه مقام معظم رهبری/ پژوهشکده حج ایجاد می‌شود

معاون بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه پژوهشکده حج ایجاد می شود گفت: در صدد فراهم کردن استانداردها هستیم تا با اخذ مجوز وزارت علوم شرایطی فراهم شود تا مرکز تحقیقات حج به عنوان یک مرکز تحقیقاتی رسمی وابسته به بعثه فعالیت کند.

حجت الاسلام دکتر محمد هادی فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مرکز تحقیقات حج در گذشته به عنوان یک مرکز وابسته به معاونت پژوهشی بعثه مقام معظم رهبری فعالیت می کرد اما این مرکز تحقیقات همزمان با عملیاتی شدن تغییر ساختار بعثه، به عنوان یک مرکز وابسته به بعثه مقام معظم رهبری فعالیت خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری درباره مأموریت های مرکز تحقیقات حج گفت: امور پژوهشی سطح کلان و پژوهشهای استراتژیک در زمینه حج و زیارت در مرکز تحقیقات حج انجام می گیرد و این مرکز هم در راستای برون سپاری و هم در راستای پرداختن به مطالعات اساسی مورد توجه است.

فلاح زاده از حرکت مرکز تحقیقات حج برای تبدیل وضعیت به پژوهشکده حج خبر داد و به مهر گفت: مرکز تحقیقات حج در حال حاضر مجوزی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندارد اما در صدد فراهم کردن استانداردهایی هستیم تا در آینده با اخذ مجوز وزارت علوم شرایطی فراهم شود تا این مرکز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی رسمی وابسته به بعثه مقام معظم رهبری فعالیت کند.

کد مطلب 1163830

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