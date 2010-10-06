کلاهبرداری چند میلیاردی شرکت هندی پاکستانی از بازار کامپیوتر ایران

کلاهبرداری 40 میلیون درهمی از تجار ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور، قیمت قطعات و کالاهای کامپیوتری در بازار ایران به طور سرسام آوری افزایش یافته و کلاهبرداری چند میلیاردی یک شرکت هندی پاکستانی از برخی تجار ایرانی باعث شده است این بازار روزهای بی ثباتی را سپری کند.

طبق اظهارات فعالان بازار، این شرکت هندی پاکستانی که گفته می شود بیش از هشت سال سابقه فعالیت در زمینه ترانزیت کالاهای سخت افزاری دارد بیش از 40 میلیون درهم معادل 120 میلیارد ریال از چند شرکت صاحب نام ایرانی کلاهبرداری کرده و این مسئله فروش کاملا نقدی کالای این شرکتها را به نمایندگان ایرانی در بازار به دنبال داشته است.

احمد افقهی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و از فعالان صنعت سخت افزار در این باره به مهر گفت: با توجه به وضعیت خاص بازارهای بین المللی شرکتهای ایرانی برای خرید و حمل و نقل کالاها و قطعات کامپیوتری به ایران مجبور به یافتن واسطه می شوند که در این میان یک شرکت هندی پاکستانی اقدام به سودجویی و سوء استفاده از این اوضاع کرده و مبلغ قابل توجهی از بازرگانان و شرکتهای معتبر ایرانی در زمینه سخت افزار به سرقت برده است.

وی با بیان اینکه مدت مدیدی است که اجناس و کالاهای رایانه ای به طور غیرمستقیم وارد بازار ایران می شود گفت: عده ای این کالاها را از طریق شرکتهای پاکستانی و عراقی وارد بازار می کنند که در آن مسائل امنیتی به هیچ وجه رعایت نمی شود.

افقهی با تاکید بر اینکه کالاها به صورت مستقیم به مقصد ایران حمل نمی شود و اسناد خرید کالا به نام تجار ایرانی ثبت نمی شود افزود: از آنجا که تجار ایرانی به اجبار کالا را به نام شرکتهای غیر ایرانی در دبی و یا دیگر کشورهای هم مرز ثبت می کنند بسیاری از شرکتها از این فرصت به نفع خود سوء استفاده می کنند.

افزایش بی سابقه قیمت کامپیوتر در ایران

به گزارش مهر، در همین حال افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت نامتعادل قطعات و کالاهایی شده که به دلار و درهم وارد ایران می شود به نحوی که فعالان بازار مقدار این افزایش را بین 15 تا 30 درصد تخمین می زنند که در تاریخ بازار کامپیوتر ایران بی سابقه بوده است.

این افزایش قیمت که در سایر صنفها نیز تاثیر گذاشته باعث شده تا شرکتهای وارد کننده بازار قیمت کالاهای موجودی خود را اعلام نکنند و منتظر ثبات بازار بمانند .

افقهی در این باره به مهر گفت: در بازار کامپیوتر قیمت غیر واقعی ارز نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای شرکتهای صاحب نام و مطرح وارد کننده نیز تاثیر منفی داشته است به نحوی که نوسان قیمت ارز و تشنج در معاملات باعث شده برخی شرکتها اعلام ورشکستگی کرده و یا کالاهای خود را برای فروش عرضه نکنند.

به گفته این فعال بازار برخی ادارات و بانکها در کشور امارات با سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و آمریکایی تاسیس شده اند که در تحریم علیه ایران شرکت می کنند و یا قوانین تحریم را رعایت می کنند که این امر بازار کامپیوتر ایران را تحت تاثیر قرار داده است.