وزیر علوم آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین نامه، دانشگاه‌‌‌‌ها و موسسات به هشت گروه دسته بندی شده اند. برای هر یک از دانشگاههای گروه های 2 تا 6 کسب حداقل 85 درصد، دانشگاههای گروه 7، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاههای گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضروری است.

در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا موسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می تواند تقاضای میهمان شدن کند. مدت میهمانی می تواند تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد و یا با احراز شرایط مندرج در این آئین نامه تبدیل به میهمان دائم شده و یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

در صورت سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد، دانشگاه ها باید در صورت احراز یکی از شرایط زیر با میهمان شدن وی موافقت کنند:

* ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

* فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

* بیماری خاص دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح

* معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.

در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد. دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

دانشجویان موسسات و دانشجویان نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به موسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به موسسه یا دانشگاه مقصد هستند. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.

سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای کلیه دانشگاههای گروههای هفت و هشت 20 درصد و برای گروههای دو تا شش 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای موسسات در هر سال تحصیلی، 15 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است و موسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آیین نامه، تا سقف فوق الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاهها، از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و از موسسات به دانشگاهها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به موسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

دانشجوی متقاضی انتقال و یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول تحصیلی و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است. در تمامی موارد میهمانی مبنا، میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویان دختر است.

هرگونه تخلف از آئین نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و وفق مقررات اقدام می‌شود. این آئین نامه در 20 ماده و 16 تبصره در تاریخ 10 مهر سال 89 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از مهر ماه سال 1389 به مدت دو سال لازم الاجراست. کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با این آئین نامه کان لم یکن تلقی می شوند.