براي گلزني لحظه شماري مي كنم

به گزارش خبرنگار" مهر" علي موسوي مهاجم تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب افزود: هرچند درطول سه هفته گذشته نتوانستم براي فولاد گلزني كنم، ولي دراين ديدارمي خواهم حساس ترين گل را براي فولاد بزنم. تلنگر باخت به ذوب آهن تيم ما را به خودش آورده ودراين مسابقه هيچ نتيجه اي به جزپيروزي نمي تواند ما را راضي كند.

موسوي با اشاره به دلايل شكست فولاد مقابل ذوب آهن ياد آورشد: بنظرمن افت بدني ناشي ازفشارتمرينات سنگين باعث ازدست دادن املاح وتحليل رفتن قواي بدني بازيكنان درحين بازي شد وبطوري كه نتوانستيم فشارلازم را به تيم ذوب آهن وارد كنيم. خوشبختانه پس ازصحبتهاي مسوولان تيم اين مسئله درتمرينات روزهاي گذشته ازسوي مربيان رعايت شد وتمرينات شاداب و متنوعي را پشت سر گذاشتيم ودرحال حاضرازهمه نظربراي ديدار با سايپا آماده ايم.

مهاجم فولاد درباره شناختش ازتيم سايپا تصريح كرد: سايپا تاكنون درليگ امسال نتايج خوبي بدست آورده وتوانسته شگفتي ساز بازيها باشد، ولي بعد ازشكست تيم ما مقابل ذوب آهن هيچ چاره اي جز پيروزي درمقابل اين تيم نداريم وتمام تلاش كادرفني و بازيكنان فولاد اين است تا با پيروزي دراين ديدارجايگاه ازدست رفته مان را دربالاي جدول بدست آوريم.

وي درپايان با انتقاد اززمان برگزاري ديدارهاي تيم فولاد اظهارداشت: درشرايطي كه گرما ورطوبت هوا دراهوازشرايط دشواري را براي بازيكنان ايجاد مي كند شاهديم كه مسابقات درساعت 30/15انجام مي شود، درحاليكه اين امكان وجود دارد تا مسابقات را درساعتهايي كه ازگرماي هوا كاسته شده است برگزارشود.