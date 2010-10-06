شکایت کانون بازنشستگان علیه وزارت رفاه به دیوان عدالت

پرویز احمدی پنجکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی که ماه جاری به صورت 6 درصد اعمال شد، گفت: 6 درصد افزایش حقوق بازنشستگان از روز هفتم و هشتم مهر ماه جاری پرداخت شده که هنوز هم مورد اعتراض ماست، اما احکامی که نشان دهد این افزایش حقوق چقدر و بابت چه چیزی واریز شده به بازنشستگان اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: اضافه حقوق باید همراه با حکمی که به فیش حقوقی ضمیمه می شود داده شود و ما باید بدانیم این افزایش حقوق بابت چه چیزی است. بر اساس ماده 96 قانون خدمات مدیریت کشوری افزایش حقوق باید شامل حق اولاد، حق مسکن و ... شود اما بررسیهای انجام شده از شعبات تامین اجتماعی حاکی از این است که افزایش حقوق فقط شامل 6 درصد حقوق است.

وی در ادامه افزود: ما و همه گروههای کارگری، انجمن بازنشستگان، اتحادیه پیشکسوتان و گروهای ذینفع در گروههایی جداگانه و جمعی قصد داریم این شکایت را به صورت جدی پیگیری کنیم.

قانون همسان سازی اجرا نشده است

احمدی در ادامه در واکنش به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شده است گفت: اعترضات به افزایش دستمزد و همسان سازی حقوق همچنان ادامه دارد. اینکه وزیر رفاه اعلام می کند همسان سازی حقوق برای بازنشستگان انجام شده دروغ محض است. وی در صدا و سیما و رسانه های عمومی صراحتا این موضوع را اعلام می کند در حالی که چنین چیزی صحت ندارد و ما از آن بی خبریم.

رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران تاکید کرد: محصولی باید ثابت کند که همسان سازی حقوق برای چه افرادی و چند درصد انجام شده و اگر برای افراد خاصی بوده باید اسامی آنها اعلام شود. چنین ادعایی یا به دلیل نداشتن اطلاعات اعلام می شود و یا اینکه افرادی هستند که به عمد این گزارشهای غلط را به وزیر رفاه می دهند.

بازنشستگان سهام داران اصلی تامین اجتماعی هستند

احمدی پنجکی با اعلام اینکه مجلس نیز در این زمینه همراه بازنشستگان است اعلام کرد: قرار است به زودی تمامی تشکلات کارگری و بازنشستگی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای داشته باشند چراکه ما معتقدیم سهام داران اصلی سازمان تامین اجتماعی ما هستیم و این سازمان ملک خصوصی ماست و حق داریم برای این سازمان تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: به زودی قرار است موضوع تشکیل یک مجمع با حضور کارشناسان و برخی اعضای شورای عالی و مدیران قبلی سازمان تامین اجتماعی مطرح شود و در این جلسه از همه سهامداران تامین اجتماعی دعوت می کنیم تا برای ارائه نظر در این زمینه حضور داشته باشند.

تامین اجتماعی باید به صورت مجمع اداره شود

رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران با اعلام اینکه در این جلسه آیین نامه فعلی سازمان برای ارزیابی تشکیل چنین مجمعی با قوانین موجود از سوی کارشناسان خبره بررسی می شود تصریح کرد: در غیر این صورت این پیشنهاد را به صورت طرح و لایحه به مجلس ارائه می کنیم و با کسب آراء آن را به تصویب می رسانیم.

احمدی با انتقاد نسبت به این موضوع که چرا در سازمانی که متعلق به بازنشستگان است، ما هیچگونه حق تصمیم سازی برای آن نداریم گفت: موضوع صندوق شدن سازمانی به این عظمت هنوز هم برای ما جای سوال دارد. بر اساس اصل 29 قانون اساسی اجرای بیمه همگانی بر عهده وزارت رفاه است در حالی که این وظیفه همیشه بر دوش تامین اجتماعی بوده بدون اینکه از حمایت مالی از سوی دولت برخوردار باشد.