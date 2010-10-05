انجمن صنفی پتروشیمی جایگزین خارجیها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزیزی در جمع مدیران صنایع پتروشیمی ، حاکمیتی شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی را باعث ایجاد نارسایی در فضای صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: از این رو انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی برای پر کردن این فضای خالی تاسیس شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه انجمن علاقمند است بازوی غیردولتی صنعت پتروشیمی باشد، تصریح کرد: پیش از اجرای اصل 44 و خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بازرگانی و تمامی شرکتهای زیر مجموعه پتروشیمی دولتی بودند و روابط تعریف شده خود را داشتند.

وی افزود: اما در شرایط فعلی این مجموعه ها هر یک جداگانه خصوصی شده اند و دیگر آن روابط گذشته نمی تواند ادامه یابد از این رو باید روش و فرمول جدیدی برای این روابط تعریف شود.

عزیزی با اعلام اینکه انجمن صنفی پتروشیمی آمادگی مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های پتروشیمی را دارد، بیان کرد: از سوی دیگر علاقمندیم در هر طرحی که طرف خارجی از کار کنار کشیده باشد به عنوان سرمایه گذار و شریک وارد پروژه شده و زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم کنیم.

به گزارش مهر، سال گذشته با دستور سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به منظور شناسایی و مرتفع کردن مشکلات پیش روی توسعه صنایع پتروشیمی تاسیس شد.

در حال حاضر با گذشت کمتر از چند ماه از تاسیس انجمن صنفی 27 مجتمع تولیدی و طرح پتروشیمی با مجموع ظرفیت 38 میلیون تن به عضویت این مجموعه در آمده اند.

پیش از این محمد حسن پیوندی با تاکید بر اختصاص سالانه 23.5 میلیون تن از ظرفیت قابل فروش داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی به این انجمن ، گفته بود: این در حالی است که به طور متوسط روزانه معادل 30 میلیون نرمال متر مکعب خوراک توسط اعضای انجمن برای تولید محصولات مختلف پتروشیمیایی دریافت می شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کل ظرفیت تولید محصولات توسط اعضای انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی را حدود 30 میلیون تن در سال عنوان کرد و افزوده بود: برای ایجاد این ظرفیتهای تولیدی 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

وی میزان کل فروش سالانه محصولات پتروشیمی انجمن صنفی را 9 میلیارد دلار در سال اعلام کرده و یادآور شده بود: هم اکنون حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای اجرای 5 طرح پتروشیمی عضو انجمن سرمایه گذاری در حال انجام است.