خطبه های نماز جمعه مسجد مرکزی سئول به سه زبان انگلیسی، عربی و کرهای ایراد میشود و حدود 800 نمازگزار مسلمان جمعهها در ساعت یک ظهر برای اقامه نماز ظهر جمعه در این مسجد حضور مییابند که قسمت اعظم آنها را عربتبارها، هندیها، پاکستانیها و ترکتبارها تشکیل دادهاند.
مسجد مرکزی به عنوان تنها مسجد سئول به یکی از جاذبه های گردشگری محسوب شده و بسیاری از کرهایها در روزهای پایانی هفته به منظور حضور در سخنرانیهایی که درباره اسلام ایراد میشود در این مسجد حضور مییابند.
مسجد مرکزی سئول دربرگیرنده دفاتر اداری، کلاسهای درس، اتاق کنفرانس و سالن سخنرانی است.
طبقه اول و دوم این مسجد دربرگیرنده اتاقهایی است که کارگران خارجی که نمیتوانند در طول آخر هفته به مسجد بیایند در این محل اقامت داشته باشند.
ساختمان مدرسه اسلامی این مسجد که شاهزاده سلطان نام دارد از ساختمان اصلی مسجد جدا شده است. این مسجد با دو مناره خود خط افق زیبایی را در بخش جنوبی پایتخت کره جنوبی ایجاد کرده است.
کاشیکاری های آبی و سفید ورودی این مسجد که بسیار با ظرافت ساخته شده نمای ورودی را بسیار زیبا جلوه می دهد.
این مسجد در محله هان نام دونگ ، یونگسان گو شهر سئول پایتخت کره جنوبی واقع شده است.
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