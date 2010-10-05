به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، منصوربن مطیب وزیر امور شهری و روستایی روز سه‌شنبه 13 مهر ماه بر نخستین عملکرد متروی مکه نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این تسهیلات آماده حمله نقل زائران خانه خدا در فصل حج است. راه‌اندازی مترو مکه می‌تواند تغییرات بزرگی را در سیستم حمل و نقل اماکن مقدس شهر مکه در فصل حج ایجاد کند.

این خط راه آهن جدید با بودجه 5/6 میلیارد ریال عربستان راه‌اندازی شده و ظرفیت جابجای 72 هزار زائر را در یک ساعت دارد. 9 ایستگاه در عرفات، منا و مزدلفه برای این راه آهن ساخته شده که هرکدام دارای سه ایستگاه جداگانه هستند. راه‌اندازی متروی مکه پس از پروژه پل جمرات دومین پروژه بزرگ وزارت امور شهری و روستایی محسوب می‌شود.

حبیب زین العابدین معاون وزارت امور شهری و روستایی اظهار داشت که این خط راه آهن در فاز اول 10 قطار خواهد داشت که طول هرکدام به 300 متر می‌رسد و هر کدام 3 هزار مسافر را جابه جا می‌کند.

وی همچنین گفت که مقامات سعود تاکنون بهای بلیط این قطار را نهایی نکرده‌اند. این مسئله باید از سوی چند مقام رسمی بررسی و پس از آن اعلام شود.

با راه‌اندازی مترو مکه زمان رسیدن زائران از عرفات به مزدلفه در روز نهم ذیحجه به 5 دقیقه کاهش خواهد یافت. در روز دهم ذیحجه نیز حرکت آنها از مزدلفه به منا پنج دقیقه زمان می‌برد.

این راه آهن در تمام طول سال فعال خواهد بود.

دومین فاز این پروژه راه آهن مشاعر را به مسجد الحرام در مکه متصل می‌ کند و برای رسیدن به این هدف ایستگاهی در جاده ام القری ساخته می‌شود. این راه آهن همچنین به راه آهن حرمین که مکه و مدینه را با جده متصل می‌کند نیز ارتباط خواهد داشت.