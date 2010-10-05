چهره آسمان 50 هزار سال آینده را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، این حرکتها در مدت طول حیات یک فرد تقریبا غیر قابل مشاهده است اما با گذشت قرنها و هزاره ها امکان مشاهده تغییرات ایجاد شده و در موقعیت ستاره ها به وجود خواهد آمد این به آن معنی خواهد بود که تا 50 هزار سال دیگر بسیاری از صورتهای فلکی که امروز آنها را به شکلهای مختلف می شناسیم، چهره ای متفاوت به خود خواهند گرفت.

با این حال با کمک تکنولوژی های امروز می توان چهره 50 هزار سال آینده صورتهای فلکی را مصور کرد، کاری که با کمک "رابرت هارت" از مرکز علمی اسپیتزر ناسا و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Starry night در مورد برخی از صورتهای فلکی مشهور انجام گرفته است:

صورت فلکی خرس بزرگ: در واقع ستاره هایی که به نظر به ما نزدیک هستند، در میان کهکشانها از هم فاصله زیادی دارند در مقابل، ستاره های صورت فلکی خرس بزرگ در مقایسه با بسیاری از دیگر صورتهای فلکی از یکدیگر فاصله کمی دارند و از این رو میزان تغییر فواصل آنها از یکدیگر بسیار کم خواهد بود.

خرس بزرگ که شامل مجموعه ستاره های "خرس بزرگ" است با گذشت زمان تغییر حالت خواهد داد. مجموعه ستاره های خرس بزرگ از هم بیشتر فاصله گرفته و امتداد آنها انحنای بیشتری خواهد یافت و دیگر ستاره های خرس بزرگ نیز متناسب با این تغییرات تغییر موقعیت خواهند داد.

صورت فلکی خرس کوچک: این صورت فلکی تقریبا شکل خود را حفظ خواهد کرد اما ستاره ای که پای عقبی خرس را به وجود آورده است تا 50 هزار سال آینده به اندازه ای تغییر مکان خواهد داد که خرس کوچک دیگر هیچ شباهتی به یک خرس نخواهد داشت.

صورت فلکی اوریون: بدنه اصلی اوریون تغییر قابل توجهی نخواهد داشت زیرا بخش وسیعی از این صورت فلکی از ستاره های غول پیکری مانند ستاره گاما-شکارچی و بتا-جبار تشکیل شده است که صدها سال نوری از یکدیگر فاصله داشته و به نظر حرکتی ندارند اما چند ستاره کوچکتر این صورت فلکی با گذشت 50 هزار سال موقعیت خود را تغییر خواهند داد.

صورت فلکی گاو: به نظر می آید تا 50 هزار سال دیگر یکی از ستاره های این صورت فلکی که در نزدیکی چشم چپ گاو قرار گرفته به تدریج از دیگر ستاره های موجود در این گروه ستاره ای فرار کرده و دور شود، به آن دلیل که این ستاره در واقع عضو اصلی این گروه نیست. ستاره های Y شکل متقاطع در صورت فلکی گاو در اصل بخشی از خوشه ستاره ای "هیادس" به شمار می روند، اما یکی از آنها در واقع ستاره ای دورافتاده است که به صورت اتفاقی با این خوشه هم مسیر شده است و در آینده از گروه جدا خواهد شد.

صورت فلکی مار: انحنای مارپیچی این صورت فلکی طی گذشت زمان به خطی ناهموار و دندانه دار تغییر شکل خواهد داد. بر اساس گزارش دیسکاوری، ستاره هایی که این صورت فلکی را تشکیل داده اند نسبت به ستاره های موجود در دیگر صورتهای فلکی کوچکتر بوده و به زمین نزدیکترند و این به آن معنی خواهد بود که ستاره های صورت فلکی مار طی 50 هزار سال آینده به شدت تغییر موقعیت داده و چهره این صورت کیهانی را متحول خواهند کرد.