4.3 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از ایران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در 6 ماهه نخست سال‌جاری حدود هفت میلیون و 387 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش تقریبی چهار میلیارد و 337 میلیون دلار از ایران به خارج از کشور صادر شد.

در این مدت متانول با یک میلیون و 580 هزار تن حجم عنوان پرطرفدارترین محصول صادراتی ایران را به خود اختصاص داد.

از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه در میان کل محصولات صادر شده پس از متانول، گاز مایع (پروپان و بوتان) به ارزش تقریبی 791 میلیون دلار در جایگاه دوم و برش سنگین پتروشیمی با حجم 977 هزار تن جایگاه سوم در سبد محصولات صادراتی پتروشیمی ایران را تصاحب کردند.

همچنین در این مدت بیش از 655 تن آمونیاک به ارزش تقریبی 210 میلیون دلار و 438 هزار تن اوره به ارزش 112 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

در 6 ماهه نخست امسال 226 هزار تن اتیلن به ارزش بیش از 224 میلیون دلار صادر شد که منجر به سهم سه درصدی این محصول در سبد محصولات صادراتی پتروشیمی ایران شده است.

گوگرد هم از دیگر محصولات صادراتی ایران بوده که در 186 روز نخست سال‌جاری بیش از 197 هزار تن به ارزش نزدیک به 26 میلیون دلار از این محصول به خارج از کشور صادر شد.