به گزارش خبرنگار مهر، شرکت در رقابتهای بین المللی جام بین قاره‌ای در داغستان روسیه نخستین حضور مازندرانی‌ها در یک تورنمنت بین المللی است. این مسابقات به صورت تیم به تیم از اواخر مهرماه در شهر خاساویورت و در رده ای سنی بزرگسالان برگزار می‌شود.

مهران رضازاده در وزن 55 کیلوگرم، تقی داداشی در وزن 60 کیلوگرم، سبحان محمدزاده در وزن 66 کیلوگرم، جعفرقاسمی در وزن 74 کیلوگرم، صابر امامقلی پور در وزن 84 کیلوگرم، سینا غنی زاده یا اباذر اسلامی در وزن 96 کیلوگرم و جعفر شمس ناتری در وزن 120 کیلوگرم کشتی گیران تیم مازندران در این تورنمنت بین المللی هستند.

شرکت در جام سرکسیان ارمنستان در اوایل آبان ماه دیگر برنامه کشتی آزاد مازندران است این مسابقات دهه اول آبان ماه و با حضور چند تیم سرشناس از جمله آمریکا برگزار می شود.

مازندرانی همچنین قصد دارند با تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان خود آذرماه در جام جمهوریت ترکیه شرکت کنند و حضور در رقابتهای جام مشفق عیسی اف آذربایجان در رده ای سنی نوجوانان را در بهمن ماه در برنامه کاری خود دارد.