مشارکت 754 میلیون دلاری ترکیه در انتقال گاز ایران به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی گاز ایران و سام پترول ترکیه مرداد ماه سال‌جاری تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد یورو برای ادامه ساخت خط لوله ششم سراسری گاز امضا کردند.

بر اساس توافق انجام گرفته بین 2 طرف، سهم شرکت ترکیه ای در این پروژه 77 درصد بوده و از این رو باید حدود 754 میلیون یورو برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری (قطعه دهگلان – بازرگان) سرمایه گذاری کند.

همچنین برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری از اهواز تا دهگلان به 1.2 میلیارد دلار اعتبار نیاز است که حدود یک میلیارد دلار توسط بانکهای خصوصی با دوره بازپرداخت 5 ساله و نرخ سود هشت درصد تامین خواهد شد.

به گزارش مهر، یکی از مسیرهای ایران برای صادرات گاز به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی یکهزار و 300 کیلومتر بوده که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از عسلویه تا اهواز به طول 611 کیلومتربه پایان رسیده است.



هم اکنون مراحل تکمیل خط لوله 56 اینج ششم سراسری در قطعه سوم و چهارم در حال انجام بوده که این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تا مرز بازرگان را برخوردار است.



مشارکت 5 میلیارد دلاری بانکها در صنعت گاز

در کنار مشارکت خارجی، یکی از راهکارهای تامین منابع مالی پروژه های صنعت گاز استفاده از منابع مالی بانکهای داخلی و صندوق های انرژی (فاند انرژی) است.

بر این اساس در حال حاضر توافقی با بانک ملت به منظور دریافت 5 هزار میلیارد ریال اعتبار نهایی شده که قرار است سه هزار و 500 میلیارد ریال از این مبلغ به پروژههای گاز استانی و مابقی به ساخت خطوط انتقال اصلی گاز اختصاص یابد.

مسئولان شرکت ملی گاز ایران پیش بینی می کنند یک تا دو هفته آینده این توافقات مالی با بانک ملت عملیاتی شود ضمن آنکه توافقی با بانک تجارت تا سقف 3 هزار میلیارد ریال انجام شده است.

همچنین توافقی با بانک توسعه صادرات برای تامین یک میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز خط لوله هفتم سراسری (صلح) انجام شده که نرخ بهره بانکی در این پروژه حدود هشت درصد تعیین شده است.

از سوی دیگر توافقی با بانک صادرات برای تامین منابع مالی پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند 2 و واحد استحصال اتان پالایشگاه گاز پارسیان به ارزش تقریبی 2.9 میلیارد دلار انجام شده است.