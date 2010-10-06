کشف 10 مدرک جعلی توسط وزارت علوم/ سرنوشت دارندگان مدرک جعلی

محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کلیه مدارک دانشگاههای خارج کشور که جهت ارزشیابی و اعتبارسنجی به اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود باید مهر صحت و صدور سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور خارجی را داشته باشد.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم اضافه کرد: همه این مهرها و علامتهایی که از سفارت جمهوری اسلامی ایران پشت مدارک دانش آموختگان دانشگاههای خارجی درج می شود توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کنترل می شوند.

وی افزود: زمانهایی به مدرکی برخورد کرده ایم، مشکوک شده ایم و درباره آن استعلام کرده ایم و مشاهده شده که مدرک ارائه شده جعلی است.

مجلس آرا درباره سرنوشت ارائه کنندگان مدارک دانشگاهی جعلی به مهر گفت: فردی که مدرک جعلی ارائه کرده را به حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می کنیم و حراست نیز اموری که در حوزه خودش است را انجام می دهد.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم از بررسی و ارزیابی دو هزار و 300 مدرک دانشگاهی طی سال 88 توسط این اداره کل خبر داد و گفت: تعداد مدارک جعلی که به این اداره کل ارائه شده بود خیلی کم بود.

وی افزود: تعداد مدارک جعلی که در سال 88 به هنگام بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شناسایی شده کمتر از 10 مورد بوده است.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم خاطرنشان کرد: با دقتی که کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارند مدارک جعلی که برخی افراد برای ارزیابی ارائه می کنند با سرعت شناسایی می شوند.