انتقاد بهترین بازیکن فوتسال آسیا از مسئولان/ مگر ما ایرانی نیستیم!

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه به تیم ملی فوتسال ایران خیلی کم توجهی می شود. نمی دانم چرا، اما هیچ توجهی به ما نمی شود. در تمام مسابقاتی که شرکت می‌کنیم برای کشور افتخار بدست می آوریم اما بازهم زیر سایه دیگر تیم‌ها هستیم.

وی افزود: در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که در تاشکند برگزار شد، با کسب بهترین نتایج به عنوان قهرمانی دست یافتیم اما پاداش این موفقیت‌ها را دریافت نکردیم. کل دریافتی ما از فدراسیون فوتبال فقط هزار دلار بود که به عنوان "پول توجیبی" در تاشکند دریافت کردیم.

این بازیکن که عنوان بهترین بازیکن و گلزن یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را بدست آورده است، افزود: قرار شد پس از قهرمانی در این مسابقات 2 میلیون تومان به عنوان پاداش به ما پرداخت شود اما با گذشت پنج ماه از مسابقات قهرمانی آسیا هنوز این پاداش به بازیکنان پرداخت نشده است.

طاهری ادامه داد: نمی دانم مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی از ما خوش‌شان نمی آید، فوتسال را ورزش نمی دانند و یا ... . مگر ما هم مانند دیگر ورزشکاران ایرانی زحمت نمی کشیم؟ مگر ما ایرانی نیستیم؟ مگر ما سالی 9 ماه در اردو نیستیم؟ ما تا چه زمانی می توانیم به عشق و به خاطر مردم بازی کنیم؟

وی افزود: بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتسال متاهل هستند. آنهایی هم که مجردند یا سربازند یا در تیمهای رده سنی امید بازی می کنند و از باشگاه ها حقوق نمی گیرند. با این شرایط شاید باور نکنید، بعضی از بازیکنان تیم ملی برای شرکت در تمرینات تیم از جیب خود هزینه می‌کنند.

بهترین گلزن یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا افزود: ما در هر مسابقه ای که شرکت می کنیم، بهترین بازی‌ها را انجام می‌دهیم و نتیجه می گیریم اما پاداش‌ها و توجه‌ها برای تیم‌هایی است که در مسابقات بین المللی در حدانتظار ظاهر نمی شوند، تیم‌هایی که بیشتر می بازند تا قهرمان شوند.

وی ادامه داد: ما تیم چهارم دنیا هستیم. در مسابقات ازبکستان، هفت گل به تیم ژاپن زدیم که در مسابقات 2006 قهرمانی آسیا پنج گل به تیم ما زده بود. باور کنید این تیم ژاپن به مراتب قدرتمندتر از گذشته شده و خیلی بهتر بازی می کند اما ما این تیم را به راحتی شکست دادیم. با این حال حتی یک خسته نباشید هم به بازیکنان تیم ملی فوتسال نگفتند.

طاهری خاطرنشان کرد: ما تا به امروز هر کاری انجام داده‌ایم، وظیفه خود می دانستیم اما انتظار داریم به اندازه یک گوشه چشم به ما نگاه کنند. متاسفانه همیشه به فوتسال بهای لازم داده نشده است و مورد کم توجهی قرار گرفته‌ایم. فکر می کردیم اگر در جام جهانی نتیجه بگیریم به فوتسال توجه می شود اما تمام توجه‌ها در حرف بود و هیچ چیز عملی نشد.

عضو تیم ملی فوتسال ایران همچنین در خصوص حضور این تیم در تورنمنت گراند پریکس برزیل گفت: ما در این مسابقات با تیم‌های گواتمالا، روسیه و پرتغال همگروه هستیم. فکر می کنم گروه‌بندی ما در این رقابت‌ها بسیار دشوارتر از مسابقات جام جهانی باشد. در جام جهانی حداقل با یک تیم قدرتمند همگروه می شوید اما اینجا باید با تیم‌های قدرتمند از اروپا و آمریکا آنهم در مرحله اول روبه‌رو شویم.