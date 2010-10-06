محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برخوردی که از سوی مسئولان با فوتسال می شود، واقعا مایه تاسف است. نمی دانم بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتسال دیگر باید چه کاری انجام دهند تا مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: تا به امروز آقای شمس به ما اجازه نمی داد مصاحبه کنیم و مشکلات را بگوییم اما دیگر صبر بچهها لبریز شده و نمی توانند این شرایط را تحمل کنند. نزدیک به 6 ماه از قهرمانی مقتدرانه ما در آسیا می گذرد، آنهم در جایی که چهار سال پیش عنوان قهرمانی آسیا را از دست داده بودیم اما یک نفر یک خسته نباشید به ما نگفته است. یک نفر در این ورزش حاضر نشده با بازیکنان تیم ملی فوتسال بنشیند و یک چای بخورد.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به اینکه نمی داند دلیل بی توجهی مسئولان ورزش کشور به فوتسال چیست، افزود: هر تیمی که قرار است در یک تورنمنت یا مسابقات بینالمللی شرکت کند، مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون آنها را جمع می کنند، بازیکنان و مربیان آن تیمها را مورد تشویق قرار می دهند، وعده و وعید می دهند و ... . این کارها بد نیست، خیلی هم خوب است اما چرا برای دیگر تیمهاست و برای تیم ملی فوتسال نیست؟!
کشاورز خاطر نشان کرد: تیم ملی فوتبال ایران قرار است روز پنجشنبه هفته جاری به مصاف برزیل برود، از روزها قبل برای این بازی غوغا شده است اما هیچ کس به تیم ملی فوتسال ایران نگاه هم نمی کند. تیمی که بارها مقابل برزیل، بهترین تیم فوتسال دنیا بازی کرده و این تیم را به دردسر انداخته است.
وی ادامه داد: ما از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی پول نمی خواهیم. آنها بگویند، پول نداریم و ما را دعوت کنند، فقط یک چای در کنارشان بخوریم و درددلهای ما را بشنود. ما نمی دانیم از این بی توجهی به کجا شکایت ببریم. به سازمان تربیت بدنی که متولی ورزش است، شکایت کنیم؟ آخر سازمان تربیت بدنی هم که به ما توجهی ندارد.
این بازیکن ملی پوش در خصوص دلایل بی توجهی به تیم ملی فوتسال گفت: شاید قهرمانیهای پی در پی ما باعث شده تا مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال اشباع شوند. آنها می بینند به تیم ملی فوتسال اهمیت بدهند یا ندهند این تیم قهرمان می شود به همین خاطر رویه خود را تغییر نمی دهند. ما هر سال که قهرمان می شویم، توجهات نسبت به فوتسال کمتر می شود.
کشاورز یادآور شد: ما در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا بهترین نتایج را کسب کردیم. ژاپنی را که همیشه با کمترین اختلاف شکست می دادیم این بار با هفت گل از پیش رو برداشتیم. ازبکستان را مقابل هزاران هواداراش شکست دادیم و قهرمان شدیم. اما انگار نه انگار این نتایج را بدست آوردهایم. برای این موفقیت نه یک ریال پاداش گرفتیم و نه حق اردو.
وی خاطر نشان کرد: من و دیگر بازیکنان تیم ملی فوتسال به حضور در این تیم افتخار می کنیم اما اعتقاد داریم به اندازه تلاشی که برای کشورمان انجام می دهیم به ما توجه نمی شود. ما اینقدر در مسابقات مختلف خوب نتیجه گرفتهایم که دیگر موفقیتهای فوتسال برای همه عادی شده است. شاید اگر در یک مسابقه و رویداد بین المللی نتیجه نگیریم، همه به فکر فوتسال بیافتند.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در مورد مسابقات جایزه بزرگ برزیل گفت: ایران در این مسابقات با سختترین قرعه ممکن روبهرو شده است. در گروه D سه تیم ایران، روسیه و پرتغال حضور دارند که رتبههای چهارم تا ششم دنیا را در اختیار دارند. در این گروه گواتمالا نیز حضور دارد که یکی از بهترین تیمهای منطقه آمریکای مرکزی است. ما در مسابقات برزیل کار آسانی پیش رو نداریم.
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