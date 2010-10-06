شورای شهر اهواز همچنان در بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پس از اینکه شورای حل اختلاف استان خوزستان به ریاست استاندار خوزستان تشکیل جلسه داد و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی فرمانداری اهواز اقدام به صدور حکم برای سلب عضویت پنج عضو شورای شهر اهواز کرد، هنوز تکلیف شورای شهر و پنج عضو سلب عضویت شده این شورا به نامهای سید حمید حسن زاده به عنوان رئیس شورای شهر، داریوش ممبینی، رمضان منجزی، آرزو بابادی و قاسم حمادی مشخص نشده است.

در فاصله بیش از یک ماهی که از این اتفاق می گذرد وضعیت در شهرداری اهواز در اوج بلاتکلیفی است و حتی مناقصه های این شهرداری به علت نبود نظارت از سوی شورای شهر اهواز به اجرا در نمی آید و شهرداری اهواز برای اجرای پروژه هایش با مشکل اساسی مواجه شده است.

در همین حال اعضای سلب عضویت شده اعتراض خود را به شورای حل اختلاف مرکز ارسال کرده اند که این شورا در هفته قبل تشکیل جلسه داد ولی با وجود اینکه استاندار خوزستان و فرماندار اهواز هم برای شرکت در این جلسه دعوت شده بودند به علت مشغله کاری فراوان موفق به بررسی اعتراض اعضای سلب عضویت شده نشد تا همچنان سایه بلاتکلیفی بر سر شورای شهر و به تبع آن شهرداری اهواز سایه افکند.

فرماندار اهواز در همین خصوص در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هفته قبل اعضای شورای حل اختلاف مرکزی تشکیل جلسه دادند و با وجود اینکه موضوع شورای شهر اهواز مطرح شد ولی به علت مشغله کاری فراوان، شورا موفق به رسیدگی کامل به این موضوع نشد این در حالیست که من به اتفاق استاندار خوزستان هم در این جلسه حضور داشتیم.

عبدالعزیز فدعمی افزود: قرار شد در جلسه آینده که احتمالا این هفته یا هفته آینده برگزار می شود، شورای حل اختلاف مرکز به صورت مفصل پرونده شورای شهر اهواز را بررسی و نتیجه خود را در این خصوص اعلام کند.

وی در خصوص اینکه گفته می شود شاید سلب عضویت برخی اعضای شورای شهر با حکم شورای حل اختلاف مرکز منفی شود، گفت: در این خصوص نمی توان هیچ اظهارنظری کرد ولی از نظر ما مستندات ارائه شده برای سلب عضویت اعضا کاملا محکم و مستدل است ضمن اینکه نمایندگان هریک از اعضای شورای حل اختلاف مرکز در استان در جلسه شورای حل اختلاف حضور داشته اند و در این خصوص رای خود را صادر کرده اند بنابراین رای صادره در شورای حل اختلاف استان ایراد خاصی ندارد.

فرماندار اهواز در خصوص اینکه گفته می شود مستنداتی برای سلب عضویت دو تن از اعضای شورای شهر اهواز به شورای حل اختلاف استان ارائه شده است، عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که جلساتی در این خصوص برگزار شود.

عاجز بودن شورا در اولین وظیفه قانونی خود



فدعمی افزود: اولین وظیفه ای که قانون بر عهده اعضای شواری شهر گذاشته انتخاب شهردار است که شورای سوم شهر اهواز در همین مورد قانونی هم ناتوان عمل کرد و در مدت فعالیت خود سه شهردار و چندین و چند سرپرست را انتخاب و برکنار کرد حتی اولین شهردار اهواز بعد از 57 روز توسط اعضا برکنار شد. به هرحال در این تغییرات متوالی شاید تمام اعضای موافقت لازم را نداشتند ولی به هرحال آنها هم نقشی در این بی ثباتی داشته اند.

وی اضافه کرد: برای نمونه در شورا فردی به عنوان گزینه شهرداری به وزات کشور معرفی می شود و بلافاصله بعد از آن بارانی از اتهامات به مسئولین مختلف از جمله من و استاندار سرازیر می شود که این افراد در تائید گزینه معرفی شده سنگ اندازی می کنند ولی همین فرد بعد از تائید توسط وزارت کشور و فعالیت به عنوان شهردار اهواز به بدترین وضعیت ممکن از شهرداری استیضاح و برکنار می شود. با وجود اینکه استیضاح حق قانونی اعضای شواری شهر است ولی ما در هر سه مورد استیضاح مخالف بودیم چراکه می دانستیم این اتفاقات به سود شهر و شهروندان نیست.

اختصاص برخی اعتبارات شهری به سایر دستگاه ها



فدعمی ادامه داد: همین بی ثباتیها باعث شد در سال جدید برخی اعتبارات عمران شهری به سایر دستگاه های اهواز اختصاص یابد که برای نمونه می توان به اختصاص اعتبار به راه و ترابری اهواز برای ساماندهی ورودیهای شهر اهواز و اختصاص اعتبار به منابع طبیعی اهواز برای توسعه فضای سبز اشاره کرد. با این وجود بودجه عمران شهری اهواز از سوی دولت که در سال 1384 کمتر از 30 میلیارد ریال بود هم اینک به رقم 280 میلیارد ریال رسیده ولی می بینیم که در وضعیت شهری اهواز تفاوتی مشاهده نمی شود.

وی تصریح کرد: در سال 1387 شورای شهر اهواز اصرار داشت که بودجه شهرداری را با رقم بالای 400 میلیارد تومان ببندد که از نظر قانونی هم مشکل داشت و ما با آن مخالفت کردیم و گفتیم منابع این افزایش بودجه از چه مکانی باید تامین شود، اعضای شورای شهر در پاسخ گفتند با فروش زمینهای کیان شهر می توان به این رقم دست یافت در حالیکه فروش آنها از نظر قانونی مواردی داشت ولی با این وجود در پایان سال بودجه تحقق یافته شهرداری تنها 170 میلیارد تومان بود و این اختلاف فاحش به نظر شما باید از کجا تامین می شد.

فرماندار اهواز تاکید کرد: اعضای شورای شهر اهواز در این مدت به جای اینکه اتاق فکر تشکیل دهند و به مشکلات شهر رسیدگی کنند و اعتبارات را در جای مناسب هزینه کنند بیشتر به دنبال تغییر و تحول بودند و باعث شدند وضعیت اسفناک امروز در محیط شهری اهواز حاکم باشد.

پرداخت حقوق کارکنان شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده



فدعمی در خصوص اینکه گفته می شود شهرداری در پرداخت حقوق به کارکنان خود هم عاجز مانده است، گفت: در چند ماه اخیر با اعتباری که از محل مالیات بر ارزش افزوده از اداره کل مالیاتی استان دریافت کردیم، شهرداری موفق به پرداخت حقوق عقب افتاده به کارکنان خود شد.

وی در مورد نحوه ادامه فعالیت سرپرست شهرداری در این وضعیت گفت: وی تا زمانیکه وضعیت شورای شهر اهواز معین نشود به کار خود ادامه می دهد و در صورتیکه شورا به جلسات خود ادامه داد می توانند در این خصوص اقدام به انتخاب شهردار بکند.

فشاری برای استعفای اعضای باقیمانده وجود ندارد

فرماندار اهواز در پاسخ به این سئوال که برخی اعضای باقیمانده شورا اعلام کرده اند فشارهایی برای استعفای آنها وجود دارد، گفت: این موضوع صحت ندارد و به هیچ وجه کسی به اعضا فشار نیاورده و این موضوع کاملا کذب است.

فدعمی در مورد شکایت داریوش ممبینی یکی از اعضای سلب عضویت شده شورای شهر از وی گفت: هنوز این موضوع به من اعلام نشده و تا این لحظه نمی توان در این خصوص اظهار نظر کنم ولی اعتراض این بوده که چرا فرماندار اسامی پنج عضو سلب عضویت شده را در رسانه ها اعلام کرده که در این خصوص باید بگویم که من چیزی فراتر از قانون به رسانه ها نگفتم ضمن اینکه این خبر محرمانه هم نبود و تنها همان ابلاغی است که به اعضای سلب عضویت شده داده اند و من تنها با نام آوردن از این پنج نفر گفتم 20 روز مهلت اعتراض دارند.