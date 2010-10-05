وزیر کشور درخصوص مشکل زباله ساری باید پاسخگو باشد

سید رمضان شجاعی کیاسری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه پیام نور مازندران افزود: مازندران یکی از مراکز استان های پایلوت است که با مشکل زباله با سرمایه گذاری بخش خارجی باید برطرف شود.

وی با اشاره به ورود سرمایه گذار چینی در این بخش اظهار داشت : این مسئله باید تاشش ماه دیگر برطرف شود و مجمع نمایندگان استان نیز به شدت پیگیر این موضوع هستند و در صورت عدم تحقق ، طرح سوال از وزیر کشور در دستور کار قرار می گیرد.



شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر نزدیکی محل تولد وی با محل دفن زباله یادآور شد: بحث مسیر نماینده مطرح نیست و معضل زباله ساری باید با راهکار اساسی حل و فصل شود.



وی در خصوص برگزاری جلسات ستاد زیباسازی در استانداری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مازندران از نعمت های زیبای خدادادی بهره مند است اما ما استان را نازیبا کرده ایم.



نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زباله های حاشیه جاده ساری به قائم شهر اظهار داشت : صرف گفتن اسم ستاد مشکلی حل نمی شود و باید با جذب اعتبارات لازم از به وقوع پیوستن واقعیت هایی تلخ جلوگیری کنیم.



وی در خصوص طرح سئوال از وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز نشستی در دفتر معاون پارلمانی رئیس جمهور با وزیر آموزش و پرورش داریم که در صورت متقاعد شدن، طرح سئوال را پس می گیریم و در صورتی که استدلال وزیر درست نباشد، راه طرح سئوال را ادامه می دهیم.

