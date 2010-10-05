صنایع آسیب پذیر خوزستان با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها حمایت می شوند

نورالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: به منظور اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رشته فعالیتهایی که با قیمتهای فعلی انرژی، سهم انرژی در قیمت فروش آنها بیش از سه درصد است واحد تاثیر پذیر بوده و برای استفاده از بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن می توانند به نشانی اینترنتی www.stsm.ir قسمت بنگاه های آسیب پذیر مراجعه کنند.

وی افزود: وزارت صنایع و معادن به منظور کاهش میزان تاثیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر این صنایع بسته حمایتی در سه بخش قیمت گذاری انرژی، برنامه های کوتاه مدت و برنامه های میان مدت و بلند مدت تدوین کرده است.

عضو شورای برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه بسته حمایتی یاد شده در راستای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده تولید تدوین شده، تصریح کرد: برنامه های کوتاه مدت بسته حمایتی طرح هدفمند سازی یارانه ها شامل طرحهای جبرانی برای کاهش آثار بالا رفتن قیمت انرژی و افزایش بهره‏وری است.

حسن زاده گفت: طرح جبرانی کاهش آثار بالا رفتن قیمت انرژی شامل خط اعتباری هزینه ارزیابی و جوایز صادراتی، سود بازرگانی ویژه، ساماندهی توزیع کالا و کمک هزینه تولید است که در این راستا در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به واحدهای صنعتی تسهیلات ویژه پرداخت و هزینه انرژی با سود سه درصد و بازپرداخت 12 ماهه به آنها ارائه می شود.

به گفته وی، این تسهیلات به واحدهایی تعلق می گیرد که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها شوک زیادی به آنها وارد می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان یکی دیگر از برنامه های بسته حمایتی را پرداخت تسهیلات بانکی بازسازی و نوسازی برای واحدهای کوچک و بزرگ ذکر کرد و گفت: برای اصلاح سیستمهای انرژی به پروژه های کوچک حداقل 40 و حداکثر 150 میلیون تومان با سود 9 درصد و بازپرداخت دو ساله با در نظر گرفتن تنفس شش ماهه تسهیلات پرداخت می شود.

عضو کارگروه اشتغال استان خاطرنشان کرد: همچنین به پروژه های بزرگ نیز برای اصلاح سیستمهای انرژی 80 درصد هزینه بازسازی را تسهیلات پرداخت می کنند که سود آن 11 درصد و مدت زمان بازپرداخت آن پنج ساله و از یک دوره تنفس شش ماهه برخوردار است.

وی تاکید کرد: در پرداخت این تسهیلات صنایع آسیب پذیر در اولویت قرار دارند و همچنین اصلاح سیستم روشنایی، تعویض الکتروموتورها، نصب خازن، عایق کاری کوره ها، عایق کاری تاسیسات سرمایش و گرمایش را از جمله اصلاح سیستمهای انرژی در واحدهای صنعتی است.