رواج رشوه در ادارات خوزستان نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حسن شاهوارپور در همایش بزرگ شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان در سالن همایشهای شهید علی هاشمی استانداری خوزستان، گفت: براساس تعریف قانون خدمات کشوری هر گونه استفاده خصوصی از منابع عمومی جرم محسوب میشود.
وی گفت: نخستین و مشخص ترین حالت فساد در هر جامعهای ارتشاست و هر دو طرف شامل رشوه دهنده و رشوه گیرنده و حتی فرد سوم که اصطلاحا کارچاقکن نامیده میشود مجرم هستند و باید با آنها برخورد شود.
فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان وجود شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سازمانها و دستگاههای دولتی را کمک در کاهش فساد عنوان کرد و گفت: باید افراد مطلعی که به حسن شهرت معروفند مسئولیت این شوراها را بپذیرند.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در ادامه اختلاس، تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و هدایا را ازعمدهترین مفاسد دستگاههای دولتی خواند و تصریح کرد: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر باید با تمام توان با فرهنگسازی و ارتقای ارزشهای دینی سعی کنند افرادی که قابل هدایت هستند را راهنمایی و توصیه کنند.
وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را زمینه ساز ترویج ارزشها در جامعه دانست، ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباشد ارزشها از بین میروند و ضد ارزشها رواج مییابد.
عضو شورای اداری استان خوزستان با هشدار نسبت به عواقب اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر، عنوان کرد: امنیت و آسایش جامعه در سایه امر به معروف و نهی از منکر تامین میشود.
شاهوارپور با اشاره به اثرات اجتماعی کوتاهی امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: اگر در جامعه احساس شود که ظلمی وجود دارد ناشی از ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
به گفته فرمانده سپاه ولی عصر(عج)، در میان واجبات هیچ واجبی به اندازه امر به معروف و نهی از منکر اثرات و برکات اجتماعی ندارد.
وی امر به معروف و نهی از منکر را موجب سلامت اجتماعی جامعه دانست و ادامه داد: تک تک افراد جامعه باید نسبت به اجرای این فریضه اجتماعی حساسیت به خرج دهند.
همچنین معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات کشور در این نشست ترک امر به معروف و نهی از منکر را بدترین منکر دانست و گفت: با استقرار نظام جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای فراموشی امر به معروف و نهی از منکر در کشور مورد قبول نیست.
حجت الاسلام جواد صادقزاده اظهار داشت: فراموشی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دوران کنونی که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده هیچ توجیهی ندارد.
وی ادامه داد: امروز حکومت و نظام از آن ماست و مسئولان نظام از محبین اهل بیت(ع) و معتقد به ولی امر مسلمین هستند، از اینرو مظلوم واقع شدن امر به معروف و نهی از منکر قابل توجیه نیست.
صادقزاده ترک امر به معروف و نهی از منکر را از بدترین منکرها دانست و تصریح کرد: اگر مقایسه ای بین منکرهای موجود در جامعه داشته باشیم متوجه میشویم که بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین منکرهاست که خسارت آن به مراتب بدتر از بدحجابی است.
وی اذعان داشت: شخص بدحجاب مدعی دفاع از دین نیست و مروج بی بندوباری است اما متدینین و مومنینی که خدا را عبادت میکنند و برای امام حسین(ع) اشک میریزند با بیتفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر به بدترین منکر دچار میشوند.
معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات کشور بر لزوم انتقال تجربیات از سوی مسئولان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش نیروهای علاقهمند تاکید کرد و یادآور شد: بر اساس گزارشهای ارائه شده، بیش از 90 درصد کار تشکلهای مردمی امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار است.
صادقزاده با اشاره به اینکه فرهنگسازی امر به معروف وظیفه یک دستگاه خاص نیست و باید همه دستگاهها در اجرای این امر سهیم باشند، عنوان کرد: رویکرد نظام جمهوری اسلامی گسترش فریضه امر به معروف است.
معاون ادارت و کارخانجات ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان خوزستان نیز گفت: احیای معروف را باید ابتدا از کارمندان دولت، ادارات و سازمان ها شروع شود و پس از آن به جامعه تعمیم داده شود.
سرهنگ عزیزاله زارعی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف تاکید کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر و برخورد قاطع با منکرات از جمله مسائلی است که به همت و کار مضاعف همه مسئولان و آحاد مردم نیاز دارد.
وی فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث احیای واجبات دین اسلام عنوان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید هیچگاه در جامعه اسلامی مورد غفلت قرار گیرد.
معاون ادارت و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با تاکید بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت لسانی اظهار داشت: احیای معروفها را باید اول از خودمان و در ادارات و سازمانها شروع کنیم و پس از آن به جامعه تعمیم داده شود.
وی همچنین ادامه داد: ۹۵درصد دستگاههای اجرایی و ادارات استان دارای شورای امر به معروف هستند و تاکنون یک هزار و 400 هسته معتمدان نیز در استان از طریق مدیران دستگاهها تشکیل و ساماندهی شده است.
زارعی افزود: ساماندهی و ترمیم شوراهای امر به معروف، در بعضی ادارات، آموزش کارکنان دولت، ارزیابی دستگاههای اجرایی، تشکیل شوراهای امر به معروف در شهرستانها و ارائه گزارش عملکرد شوراهای دستگاهها بخشی از فعالیتهایی است که جزو برنامههای ستاد احیای امر به معروف هستند که برخی انجام شده و برخی دیگر نیز جزو برنامههای مصوب هستند.
وی اضاقه کرد: در ابتدای سال 17 برنامه مصوب ستاد را به سازمانها ابلاغ شد و انتظار می رود مدیران برنامه های ابلاغی را در جلسات ماهانه بررسی و گزارش کنند.
به گفته معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان خوزستان، این برنامه ها پس از بررسیهای کارشناسی شده بومیسازی شد تا بر اساس شرایط هر منطقه اجرا شوند.
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