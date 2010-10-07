لوله های انتقال آب رودخانه کرج پوسیده است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر بخشی از لوله های انتقال دهنده آب از رودخانه کرج به تهران گرفتار مشکل پوسیدگی شده اند که این امر باعث می شود از کیفیت آبی که داخل این لوله ها می گذرد، کاسته شود.

وی ادامه داد: در نتیجه این امر ممکن است گاهی مشکلاتی در زمینه کیفیت آب پیش آید ضمن اینکه باید به یاد داشته باشیم که برخی از لوله ها سالها قدمت دارند و قدیمی شده اند که این امر از عوامل موثر در پوسیدگی آنها است.

این مسئول اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم است راهکارهای لازم برای کاهش اثرات نامطلوب مشکل یادشده اندیشیده شود تا آبی که قرار است مصرف شود از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: ممکن است که در حال حاضر امکان تعویض همه لوله های یادشده فراهم نباشد و در چنین شرایطی لازم است راهکاری اندیشیده شود تا به کمک آن افراد بتوانند آب مورد نیاز را با کیفیت مناسب در اختیار داشته باشند و مصرف کنند.

راه اندازی کارخانه های آب معدنی آسارا اثرات نامطلوب را کاهش دهد

این مسئول اظهار داشت: در چنین شرایطی، راه اندازی کارخانه های آب معدنی در آسارا می تواند اثرات نامطلوب مشکل یادشده را کاهش دهد و شهروندان بخشی از آب مورد نیاز خود از طریق مصرف محصولات این کارخانه ها تامین کنند.

باقری اضافه کرد: آب معدنی آسارا در صورت موافقت با راه اندازی کارخانه مربوطه در آسارا قرار است از چشمه های موجود در این منطقه تامین شود و به همین دلیل کاملا باکیفیت است و شهروندان می توانند آب معدنی تولید شده در آسارا را مانند آب معدنی های دیگر با خیال راحت مصرف کنند.

وی افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته، در صورت راه اندازی صنعت آب معدنی در آسارا این آب معدنی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد ضمن اینکه قیمت این محصول اگر کمتر از سایر محصولات آب معدنی نباشد، بیشتر از آن نیز نخواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه های آب معدنی در آسارا این محصول به نقاط مورد نیاز از جمله تهران می رود و به دلیل نزدیک بودن مقصد، قیمت تمام شده تولید آب معدنی نیز پایین خواهد بود.