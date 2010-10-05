خطوط لوله نفت در محدوده شرکت کارون ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، منوچهر حیدری نیا اظهار داشت: این چندراهه ها در مجتمعهای صنعتی شماره 2 و 3 اهواز، منصوری و آبتیمور احداث می شود.

وی درباره لزوم احداث این چند راهه ها توضیح داد: با توجه به اینکه نفت از طریق خطوط لوله جداگانه از هر چاه به سمت واحد بهره برداری هدایت می شود، اعمال تمهیدات ایمنی بر روی هر یک از این خطوط کار مشکل و پر هزینه ای است و در زمان وقوع حوادث نیز کنترل آنها به سختی انجام می گیرد بنابراین چند راهه ها با هدف کنترل بیشتر و اعمال تمهیدات ایمنی بر روی خطوط لوله انتقال نفت و گاز از چاه ها به واحد بهره برداری احداث می شود.

حیدری نیا تشریح کرد: در واقع خطوط لوله نفت چاه های مختلف در محل چند راهه به یکدیگر اتصال یافته و یک خط لوله را تشکیل می دهند تا در مواقع ضروری، جریان نفت همه چاه ها در چند راهه قطع شوند.

رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در ادامه به پروژه احداث چند راهه اقماری منصوری اشاره کرد و گفت: با پایان فاز اول، این پروژه در مجموع تاکنون 65 درصد پیشرفت داشته و فاز دوم آن به زودی آغاز می شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: این پروژه در دو فاز طراحی و اجرا شده است که فاز اول شامل اتصال کلیه خطوط لوله به چند راهه بوده و فاز دوم آن نیز شامل احداث خط لوله اصلی به واحد بهره برداری است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به عنوان بزرگترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از شمال و شمال شرق به رامین و نفت سفید و از جنوب و جنوب غرب به آبادان و خرمشهر و از غرب به سوسنگرد و از شرق به مارون محدود می شود.



این شرکت با توان تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز از حدود ۴۷۵ حلقه چاه واقع در مخازن نفتی اهواز آسماری و بنگستان، منصوری آسماری و بنگستان، آب تیمور ورامین، نقشی حیاتی در زمینه تولید نفت و گاز کشور دارد.

در میان هفت حوزه نفتی تحت مسئولیت این شرکت مخزن آسماری اهواز با تولید روزانه ۶۸۰ هزار بشکه بیشترین و مخزن رامین با تولید حدود دو هزار بشکه در روز کمترین سهم را در استحصال نفت خام به عهده دارد.حدود نیمی از نفت تولیدی این شرکت به پالایشگاه های آبادان، تهران، تبریز و مابقی به پایانه صادراتی خارک انتقال می یابد.