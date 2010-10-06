ارتقای بهداشت روانی در ادارات استان البرز دنبال شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارتقای بهداشت روانی در میان پرسنل ادارات موجب می شود تا عملکرد و بازدهی آنها افزایش یابد و میزان کار مفید انجام شده نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی ادامه داد: لازم است مدیران و روسای ادارات و دستگاه ها در استان البرز به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و برای ارتقای امر یادشده از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

فرهادی اضافه کرد: هیچ عذری در زمینه شرکت نکردن مسئولان دستگاه های ذیربط در شورای اشتغال این استان پذیرفته نمی شود و همه باید در تمامی جلسات این شورا شرکت کنند.

مهمترین اولویت باید شرکت در جلسات شورای اشتغال باشد

این مسئول گفت: برای مدیران و روسای دستگاه هایی که با موضوع اشتغال سر و کار دارند، مهمترین اولویت باید شرکت در جلسات شورای اشتغال باشد که این امر در استان تازه تاسیس البرز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: شورای اشتغال از مهمترین بخشهاست و باید به شکل مرتب برگزار شود ضمن اینکه حضور مسئولان و مدیران دستگاه های ذیربط در این جلسات یک امر ضروری است و عدم حضور در این جلسات پذیرفتنی نیست.

حضور اعضای اصلی در جلسات شورای اشتغال اهمیت مضاعفی دارد

این مسئول عنوان کرد: این امر در زمینه حضور اعضای اصلی در جلسات شورای اشتغال از اهمیت مضاعفی برخوردار است ضمن اینکه مدیران و مسئولان دستگاه های ذیربط برای شرکت در جلسات باید برنامه ریزی کافی، مطلوب و به موقع داشته باشند.

فرهادی اضافه کرد: این برنامه ریزی کمک می کند تا آنها هیچ امر دیگری را به شرکت در جلسات یادشده مرجع ندانند و بتوانند همواره در جلسات حضور یابند و به پیگیری امور مربوطه بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: مباحث مهمی در این جلسات مطرح می شود و مسئولان با شرکت در آنها در جریان آخرین اقدامات انجام شده و مشکلات قرار خواهند گرفت و برای کمک به حل این مشکلات آمادگی بیشتری پیدا می کنند.

سرپرست استانداری کرج اضافه کرد: حفظ اشتغال موجود و افزایش میزان اشتغالزایی به همراه فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری در این خصوص از مهمترین اولویتها است که دستگاه های ذیربط استان البرز باید بر این اساس عمل کنند و برنامه ریزی ها را طبق آن انجام دهند.

تامین شغل مناسب برای افراد موجب افزایش کرامت انسانی می شود

فرهادی یادآور شد: تامین شغل مناسب برای افراد موجب افزایش کرامت انسانی آنها می شود و در این حالت، زمینه های افزایش معضلات اجتماعی کاهش می یابد و بسیاری از مشکلات از سر راه برداشته خواهد شد.

وی افزود: طبق پیش بینی ها برگزاری جلسات مربوط به شورای اشتغال نقش مهمی در شناسایی مشکلات و موانع در این زمینه دارد و این جلسات موجب افزایش آسیب شناسی در خصوص مسئله اشتغال خواهد شد که این امر، لزوم شرکت در آن را بیشتر می کند.