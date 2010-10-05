تلفات برق شهرستان حمیدیه 16.5 درصد کاهش یافت

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: ساماندهی شبکه و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق در قالب طرحهای عمرانی ساماندهی شبکه برق اهواز، طرحهای کاهش تلفات و طرحهای تعالی خدمت با جدیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان حمیدیه در حال اجرا است به گونه ای که در طول شش ماه اخیر تعداد 40 دستگاه ترانسفورماتور، 160 کیلومتر کابل خودنگهدار، 565 اصله پایه فشار ضعیف و 215 اصله پایه فشار متوسط در شهرستان حمیدیه و روستاهای اطراف آن نصب شد.

وی افزود: این اقدامات باعث شد تعداد حدود 22 هزار انشعاب غیر مجاز برق جمع آوری و تعداد یک هزار و 430 انشعاب قانونی جایگزین آنها شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از افزایش واگذاری انشعابهای قانونی به مشترکین خبر داد و افزود: تعداد فروش انشعاب قانونی به مشترکین در شهرستان اهواز به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته به گونه ای که قبل از جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق تعداد 158 انشعاب قانونی در طول شش ماهه نخست سال 87 در شهرستان حمیدیه واگذار شده اما بعد از ساماندهی شبکه و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق تعداد یک هزار و 430 انشعاب شد.

وی عنوان کرد: این امر باعث شد میزان درآمد حاصل از فروش برق به این مشترکین در شش ماهه سال جاری به میزان 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد.