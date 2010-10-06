امسال وضعیت خرید سیب دماوند از کشاورزان مناسب است

حسین معتمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: سال گذشته فرمانداری شهرستان دماوند به محل حضور و گلایه تولیدکنندگان سیب و سیب زمینی کاران این شهرستان مبدل شده بود.

این مسئول ادامه داد: در این مراجعات کشاورزان از عدم خرید سیب و ماندن این محصول بر روی درختان گلایه داشتند و درآمدهای حاصله از کارکرد یکساله خود را کمتر از مبالغ هزینه شده برآورد می کردند.

وی با اشاره به نتیجه عملکرد مسئولان در سال گذشته برای رفع مشکلات کشاورزان دماوندی یادآور شد: با پیگیریهای مستمر نماینده مردم رودهن، دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و تلاشهای فرمانداری این شهرستان بحران عدم خرید محصولات در سال گذشته گذرانده شد.

معتمدنیا پیرامون وضعیت نسبی امسال تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دماوند خاطرنشان کرد: اما فضای خرید محصولات کشاورزان دماوند در سال جاری و بر حسب گزارشات واصله از آن اگر نگوییم ایده آل ولی مناسب است.

فرماندار شهرستان دماوند با تشکر از تلاشهای نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تلاشهای نماینده مردم رودهن، دماوند و فیروزکوه در خصوص رفع معضلات کشاورزان و سعی بر تصویب مصوباتی در این خصوص موجبات وضعیت مناسب فعلی را فراهم آورده است.

سال گذشته کشاورزان و سیب کاران دماوندی به دلیل نوسانات بسیار در نحوه واردات محصولات کشاورزی از کشورهای خارجی با مشکل ماندن این قبیل محصولات در انبار یا درختان مواجه شده بودند که خوشبختانه این معضل طی ماه برداشت سال جاری دیده نشده است.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.