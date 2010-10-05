رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در راستای توجه بیشتر به نیاز نخبگان و همچنین حمایت از طرح های ابتکاری آنها، زمینه پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال برای هر نفر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری در استان فراهم شده است.

وی عنوان کرد: اداره کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در جهت اجرایی کردن این طرح، همکاری های لازم را با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان آغاز کرده و تلاش خواهد شد که افراد نخبه با استفاده از این تسهیلات که بهره بسیار اندکی دارد، مورد حمایت جدی تری قرار گیرند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه سهم اعتبار هر استان از طریق وزارت کار و اموراجتماعی به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و صندوق مهر اعلام شده است، خاطرنشان کرد: این تسهیلات به طرح هایی که در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری تائید شده اند، از کانال کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و ازمحل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت می شود.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان بیان داشت: کارمزد تسهیلات اشتغالزایی به فناوران مراکز رشد، چهار درصد و مجموع دوره مشارکت و بازپرداخت آن حداکثر 84 ماه است و تلاش شده که در زمینه تامین ضامن نیز تسهیلاتی برای افراد متقاضی فراهم شود.

اسدی در پایان با اشاره به برنامه های مختلف وزارت کار و امور اجتماعی در راستای ایجاد اشتغال و همچنین حمایت از طرح های ابتکاری و اختراعات، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ گونه محدودیت اعتباری نداریم و امیدواریم که با همکاری مناسب دانشگاه ها بتوانیم از جوانان مخترع در استان به نحو مناسب و شایسته حمایت کنیم.