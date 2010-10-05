روانکاوی 20 استاد دانشگاه در قالب یک کتاب

کریم فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین کتابی درباره روانکاوی 20 استاد برجسته حوزه تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه من با بیشتر این چهره‌ها رابطه شاگرد - استادی داشته‌ام و دارم، به خودم این جسارت را دادم که آنها را روانکاوی کنم که حاصل این گفتگوها و پژوهش روانکاوانه به زودی در کتابی چاپ می‌شود.

به گفته وی استادانی مانند منصوره اتحادیه، ژاله آموزگار، فریده مهدوی دامغانی، میرجلال‌الدین کزازی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، خسرو سینایی، حسن انوری، سیدیحیی یثربی، هوشنگ مرادی کرمانی، محمدعلی اسلامی ندوشن و ابراهیم باستانی پاریزی از جمله کسانی هستند که پای سوالات روانکاوانه این پژوهشگر حوزه ادبیات نشسته‌اند.

فیضی اضافه کرد: من در این پژوهش سعی کردم با متد علمی دریابم که این افراد چه روانی دارند و یا اینکه شخصیت و جایگاه فعلی‌شان در زمینه‌های مختلف علمی چه میزان تحت تاثیر کودکی آنها بوده و موفقیتشان چه میزان متاثر از آن بوده است و سوالاتی از این دست.

این نویسنده در پاسخ به این سوال که "استادان یادشده چگونه مجاب می‌شدند تحت روانکاوی قرار بگیرند؟" گفت: همانطور که گفتم رابطه من با آنها آنقدر نزدیک بود که بتوانم به راحتی و تقریباً از هر دری سوال بپرسم و تلاش می‌کردم سوالاتم را در شرایط مناسب بپرسم. بسیاری از استادان در نیمه راه متوجه می‌شدند که مورد روانکاوی قرار می‌گیرند و اذعان می‌کردند که برای خودشان هم جالب است بدانند که چگونه روانی دارند.

وی اضافه کرد: این کتاب که الان حدود 280 صفحه شده هم اکنون در حال تکمیل شدن است احتمالاً به 550 صفحه خواهد رسید و قرار است انتشارات معین آن را به چاپ برساند.