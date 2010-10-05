32 هزار هکتار اراضی زنجان و کردستان سیراب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، هدف از اجرای سد تالوار را افزایش سطوح زیر کشت و تولیدات کشاورزی، اشتغال زایی و پیشگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان اعلام کرد و افزود: اهداف دیگر سد تالوار، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی ، افزایش متوسط درآمد کشاورزان و ایجاد شرایط توسعه و رشد بخش های مختلف این طرح است.

وی ادامه داد: حجم مخزن سد 500 میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی سد 231 میلیون متر مکعب و ارتفاع سد از پی 88 متر است.

فهیمی افزود: همچنین سالانه 82 میلیون متر مکعب آب مشروب شهرهای همدان، قروه ومصارف صنعتی آن از آب این سد تامین می شود.

به گفته فهیمی عملیات اجرای بدنه سداز سال 82 شروع شده و درحال حاضرساختمان سد86 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با بیان اینکه تا آخر سال 88 برای این طرح 624 میلیارد ریال هزینه شده، افزود:‌ اعتبار سال جاری 283 میلیارد ریال و اشتغالزایی این طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 هزار نفر است.

فهیمی اظهارداشت : سامانه انتقال و فازاول شبکه های آبیاری و زهکشی سد از تیر ماه سال 88 آغاز شده و با سرعت قابل ملاحظه ای در حال احداث است، پیشرفت فیزیکی شبکه 24 درصد و اعتبار سال جاری شبکه های آبیاری و زهکشی 163 میلیارد ریال است.

