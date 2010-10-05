60 درصد تصادفات منجر به فوت گلستان مربوط به موتورسیکلت است

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کشاورزی بودن استان و وجود محورهای فرعی و کاربرد بیشتر موتورسیکلت ها در این محورها و مناطق از جمله دلایل این رشد را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سالجاری میزان تلفات منجر به فوت در استان نسبت به نیمه اول سال قبل 16 درصد رشد یافته است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در مجموع میزان تصادفات در محورهای استان در سال جاری 9 درصد کاهش یافته است.

سردار عطایی، وجود سلاحهای سرد در دست افراد را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: بررسی نشان می دهد که 60 درصد نزاع هایی که منجر به قتل شده است، استفاده از سلاح سرد بوده است.

فرمانده انتظامی گلستان به عملکرد این نیرو در سال جاری اشاره و اضافه کرد: در سال جاری 1.3 تن انوادع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد که در این حوزه با رشد 5 درصدی روبرو بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 39 باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته ایم.