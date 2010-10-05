اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری خراسان شمالی در این باره گفت: با هماهنگی فدراسیون اتومبیلرانی نقشه برداری مسیر عبوری در استان انجام شده و خودروها از کشورترکمنستان و از طریق مرز باجگیران وارد خراسان شمالی شده و پس از عبور از استان در طول مسیرخود در شهرهای گرگان، رشت و تبریز مستقر خواهند شد و سپس در روز پنجشنبه ازطریق مرز بازرگان از کشور خارج می شوند.

وی افزود: رالی خودروهای کلاسیک مربوط به اتومبیلهایی است که قدیمی‌ترین آن محصول سال 1904 و جدیدترین آن مربوط به سال 1968 است.



در خراسان شمالی نیز کاروان رالی از شهرهای فاروج، شیروان، بجنورد و مانه و سملقان بدون توقف عبور می کند.



رالی پکن - پاریس که از 10 سپتامبر 2010 (19 شهریور 89) از شهر پکن در کشور چین آغاز شده با حضور 14 کشور از پکن آغاز شده و رانندگان پس از 40 روز با گذراندن مسافتی نزدیک به 13 هزار و 800 کیلومتر به پاریس می‌رسند.



نائب قهرمانی نماینده خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور



خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور تنها به یک مقام دومی قناعت کرد.



در رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان کشور که به مدت پنج روز در تهران برگزار شد تیم کشتی آزاد خراسان شمالی، با 10 کشتی گیر شرکت کرد که در پایان محمد مکتب دار، آزادکار نوجوان استان توانست با سه پیروزی و یک شکست مقام دوم این دوره از رقابتها را از آن خود کند.



برگزاری یکدوره مسابقات شطرنج در بجنورد به مناسبت بزرگداشت مولانا



یکدوره مسابقات شطرنج به مناسبت روز بزرگداشت مولوی در بجنورد برگزار شد.



این مسابقات با شرکت 22 شطرنج باز در سالن هیات شطرنج استان برگزار شد.

در پایان این رقابتها که در هفت دور و به روش سوئیسی برگزار شد، مازیار باقری از شیروان به مقام نخست دست یافت، محمدحسین رنجبر از فاروج دوم شد و مهرداد درخشانی در جایگاه سوم قرار گرفت.

مسابقات شطرنج، بزرگداشت مولوی به مدت سه روز در بجنورد برگزار شد.



نتایج مسابقات کشتی با چوخه شهر راز



برترینهای کشتی با چوخه شهر راز مشخص شدند.

در این رقابتها 50 چوخه کار در چهار وزن به مدت یک روز در شهر راز با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در پایان این مسابقات در اوزان مختلف نتایج زیر حاصل شد، 65 کیلوگرم: 1- برات یونسی از قوچان 2- محمد قلی پور از مانه و سملقان 3- مهدی لعل نظام از چناران 75 کیلوگرم: 1- ابراهیم ولیان از اسفراین 2- علی فرزانه از بجنورد 3- مهدی نظرزاده از اسفراین