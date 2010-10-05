جاده جنگل گلستان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در جریان سفر سوم دولت به گلستان 200 مصوبه پیشنهاد می شود که پیگیری اعتبارات تکمیل جاده جنگلی گلستان از جمله آن است.

این اعتبار با توجه به پیگیریهای استاندار برای تسریع در عملیات راهسازی از سوی راه و ترابری گلستان پیگیری می شود.

جاده جنگل گلستان از 9 سال قبل شروع شد و اکنون برای تردد از جاده موقت استفاده می شود که در مواقع بارندگی با مشکلات عدیده ای روبروست.

پیگیری شروع عملیات اجرایی قطعات دیگر کمربندی جدید گرگان - کردکوی، برگزاری مناقصه قطعات دیگر در این محور، راه اندازی پروژه باند شمالی کمربندی علی آباد با توجه به تکمیل محدوده مذکور و نصب تابلو علائم و تاثیر آن در کاهش بار ترافیکی در مسیر آزادشهر به گرگان و کنترل ترافیک عبوری در آن از جمله مصوبات پیشنهادی است.

تاکید برای اجرای عملیات آسفالت باند دوم محدوده بین آزادشهر تا شهرک صنعتی به طول 14 کیلومتر با توجه به آماده بودن مسیر در حد روسازی خاکی و تاثیر شدید آن در کاهش بار ترافیکی و کاهش شدید تصادفات از دیگر پیشنهادات حوزه راه گلستان است.

پیگیری استفاده از معادن کوهی برای تامین مصالح آزادشهر مینودشت گالیکش با توجه به شناسایی معادن و مثبت بودن جواب آزمایشات مربوط به جنس مصالح از دیگر پیشنهدادات است.

هماهنگی با ادارت برای اخذ مجوز در کمیسیونهای متعدد از دیگر موارد است.