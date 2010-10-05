نامگذاری یکی از سالنهای سازمان منع سلاحهای شیمیایی به نام سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در لاهه،"کاظم غریب آبادی" سفیر کشورمان در این نامه خطاب به "احمد اوزومجو" با اشاره به بیش از یک صد هزار قربانی سلاحهای شیمیایی کشورمان در طول جنگ تحمیلی افزود: سردشت اولین شهر در طول تاریخ است که توسط گازهای شیمیایی خفه کننده بمباران شده و بیش از 8 هزار سکنه بی دفاع این شهر که اغلب آنان کودکان، زنان و پیرمردان بوده اند به شهادت رسیده و یا دچار صدمات شدید جسمی شده اند.

وی در این نامه عنوان کرد: عمق فاجعه سردشت و نیز موارد مشابه آن در ایران به میزانی است که هنوز پس از گذشت بیش از دو دهه از این واقعه، هر روز شاهد به شهادت رسیدن یکی از قربانیان شیمیایی می باشیم.



شایان ذکر است شصت و دومین اجلاس شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی قرار است از امروز سه شنبه به مدت 4 روز در مقر این سازمان در لاهه هلند تشکیل جلسه دهد.



جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی در دهه های اخیر می باشد، یکی از فعال ترین اعضای این سازمان بوده و نقشی کلیدی در کلیه مباحث آن ایفاء می نماید.

