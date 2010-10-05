تیم ملی امروز در ابوظبی تمرین می کند/ یک ملی پوش به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشورمان که یکشنبه شب به مقام نایب قهرمانی ششمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا در اردن دست یافت، ظهر دوشنبه از امان به دوبی پروازکرد و سپس از این شهربا اتوبوس عازم ابوظبی شد و عصر همان روز به این شهر رسید و در هتل "روتانا پارک" اسکان یافت.

اعضای تیم ملی پس از انکه در اتاق های خود مستقر شدند شام را صرف کرده و سپس به استراحت پرداختند. بازیکنان تیم ملی ظهرامروز سه شنبه درسالن بدنسازی هتل به کار با دستگاههای مختلف خواهند پرداخت و ساعت 18 نخستین جلسه تمرین خود را در ابوظبی برگزار خواهند کرد.



آشوبی به تهران بازگشت

فرزاد آشوبی که از ناحیه مچ پا آسیب دیدگی مختصر داشت با نظر سرمربی و پزشک تیم ملی از سایر اردونشینان جدا شد و از دوبی به تهران بازگشت تا به باشگاهش بپیوندد. ضمنا عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که پیش از ورود تیم ملی به ابوظبی رسیده بود، هنگام ورود تیم به هتل، به استقبال ملی پوشان امد.



به گفته وی تیم ملی برزیل روز سه شنبه وارد ابوظبی می شود و چهارشنبه یک جلسه تمرین در زمین اصلی خواهد داشت . تیم کشورمان نیز پس از برزیلی ها در زمین اصلی به تمرین خواهد پرداخت.



خداحافظی کریم باقری

همانگونه که پیش از این اعلام شده براساس پیشنهاد فدراسیون فوتبال و موافقت سرمربی تیم ملی قرار است کریم باقری بازیکن قدیمی و با اخلاق فوتبال کشورمان پنجشنبه شب در دیدارتیم های ایران و برزیل از فوتبال ملی خداحافظی کند.هنوز درباره اینکه وی چند دقیقه و در چه زمانی در تیم بازی کند ، تصمیم نهایی گرفته نشده است.

