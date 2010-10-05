به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که در دو تیم در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر یک در زمین من سیتی به کار خود پایان داده بودند، مربی ایتالیایی این تیم به سرزنش ته وز پرداخت که این موضوع سبب بروز درگیری میان این دو شد.

بر پایه گزارش گاردین، ماجرا از آنجا شروع شد که ته وز به زبان اسپانیایی به مانچو بد و بیراه گفت که مربی ایتالیایی منچسترسیتی این دشنام را شنید و درگیری کلید خورد.

روبرتو مانچینی و کارلوس ته وز طی فصل گذشته نیز چندین بار با یکدیگر درگیر شدند و حتی مهاجم آرژانتینی من سیتی در گفتگو با یکی از روزنامه ها گفته بود مارک هیوز نمی بایست از سمت سرمربیگری این تیم اخراج می شد.

دیدار تیم های فوتبال منچستر سیتی و نیوکاسل در هفته هفتم لیگ برتر یکشنبه شب با نتیجه 2 بر یک به سود منچسرتی ها به پایان رسید.