به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمند انگلیسی 85 ساله در حالی این جایزه را دریافت می کند که زمانی به خاطر مطالعه در این زمینه علمی از جوامع علمی طرد شده و مورد خشم گروه های مختلف قرار گرفته بود، خشمی که هنوز نیز ادامه دارد و این بار به واسطه اعتراض واتیکان نمایان شده است.

رابرتز در پی مطالعاتش در زمینه باروری مصنوعی در سال 1978 پس از اینکه درخواست بودجه وی به منظور تکمیل مطالعاتش توسط شورای مطالعات پزشکی رد شد، توانست شاهد تولد اولین کودکی باشد که با استفاده از این تکنیک چشم به جهان می گشاید. لوئیز براون که اکنون 32 سال دارد به عنوان اولین کودک IVF جهان شناخته می شود.

"لوئیس براون" اولین کودک IVF جهان در 25 جولای 1978 در بیمارستان اولدهام متولد شد

آکادمی نوبل در موسسه کارولینسکا اعلام کرد مشارکت و تلاشهای ادواردز عامل شکل گیری نوآوری بزرگی در علم پزشکی شد و تلاشهای وی برای گسترش و رواج استفاده از IVF طی 32 سال گذشته منجر به متولد شدن بیش از 4.5 میلیون کودک در سرتاسر جهان شده است.

در واقع ادواردز هیچگاه از جانب همکاران، رهبران علمی، سیاستمداران و انجمنهای تحقیقاتی مورد حمایت قرار نگرفت و در نهایت وی با استفاده از کمک مالی مخفیانه فردی توانست مطالعات خود را ادامه داده و خبر اولین بارداری جهان به شیوه IVF را منتشر کند.

وی مطالعات خود را با آزمایش بر روی سلولهای تخم خرگوش آغاز کرد و در سال 1969 توانست اولین باروری مصنوعی تخم انسان را با موفقیت به انجام برساند. در طی این مطالعات وی اطلاعات ارزشمندی را از چگونگی بالغ شدن سلول تخم در انسان به دست آورده است.

ادواردز که در حال حاضر از وضعیت جسمانی چندان خوبی برخوردار نیست سال 2008 اعلام کرد هنوز لحظه ای را که اولین بلاستوسیت انسان را به وجود آورد به یاد دارد. مرحله ای جنینی متشکل از توده های سلولی میکروسکوپی. وی گفت: "من هرگز آن روز را فراموش نمی کنم، در آن روز از میان میکروسکوپ نگاه کردم و پدیده ای عجیب را در ظرف کشت آزمایشگاهی دیدم و آنچه من دیدم یک بلاستوسیت انسان بود که به من نگاه می کرد. فکر کردم: بالاخره موفق شدیم!"

لوئیس براون در بیمارستان اولدهام متولد شد و پس از آن ادواردز اولین کلینیک IVF را با وجود مخالفتهای شدیدی که از جانب مقامات مذهبی و علمی که ادعا داشتند این شیوه غیر اخلاقی بوده و یا ایمن نیست در کمبریج بازگشایی کرد.

تولد سی سالگی لوئیس براون در سال 2008

ادواردز، لزلی براون، لوئیس براون و پسرش کامرون

با وجود استقبال گسترده دانشمندان و خانواده هایی که تولد فرزندان خود را مدیون ادواردز می دانند از انتخاب وی به عنوان برنده نوبل پزشکی، مخالفت مقامات مذهبی با ادواردز و دستاورد پزشکی اش ادامه دارد تا حدی که مقامات واتیکان اختصاص این جایزه را به پدر IVF جهان "کاملا نادرست" اعلام کرده اند.

"ایگناسیو کاراسکو دی پائولا" رئیس آکادمی حیات واتیکان اعلام کرد اختصاص این جایزه به ادواردز تمامی سئوالات اخلاقی ه به واسطه باروری مصنوعی ایجاد شده اند را زیر پا گذاشته است. به گفته وی شیوه لقاح مصنوعی منجر به نابودی تعداد زیادی از جنینهای انسان شده است. این در حالی است که از سال 1978 تا به حال تقریبا 4.5 میلیون انسان به این شیوه متولد شده اند.

ادواردز در کنار دو کودک IVF به نامهای سوفی و جک که در سال 1996 متولد شده اند

به گفته وی باروری مصنوعی فصلی جدید و مهم در زمینه مطالعات تولید مثل انسان باز کرده است اما انتخاب ادواردز توسط کمیته جوایز نوبل کاملا نادرست بوده است زیرا بدون مطالعات وی دیگر بازاری برای فروش سلولهای بارور شونده انسان وجود نداشته و یخچالهای مملو از جنین های منجمد شده انسان در سرتاسر جهان از بین خواهد رفت، جنین هایی که در بهترین حالت به داخل رحم مادر انتقال داده می شوند، اما معمولا به حال خود رها شده و می میرند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، کمیته جوایز نوبل در سوئد اعلام کرد مطالعات ادواردز فرصت تجربه لذت فرزند دار شدن را برای بسیاری از خانواده ها در سرتاسر جهان به وجود آورده و منجر به درمان ناباروری شده است، اختلالی که 10 درصد از خانواده ها در سرتاسر جهان از آن رنج می برند.