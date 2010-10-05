موافقت باکو با میانجیگری تهران در مسئله قره باغ

دکتر "جوانشیر آخوندوف" سفیر آذربایجان در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از روابط دوستانه و خوب کشورش با ایران خبر داد و درباره گسترش بیشتر مناسبات دو کشور در آینده ابراز امیدواری کرد.

وی اظهار داشت : ایران می تواند در حل مسائل منطقه ای از جمله بحران قره باغ نقش بارزی ایفا کند و با توجه به همین مسئله است که باکو آمادگی خود را برای میانجیگری درباره مناقشات مرزی خود با ارمنستان اعلام کرده است.



آقای آخوندوف در عین حال یادآور شد: با این وجود، تلاش ایران در این راستا و دعوت از مقامهای دو کشور برای حضور در نشستی در تهران، به نتیجه نرسیده، زیرا طرف ارمنستانی از پذیرش نقش میانجیگرانه ایران خودداری کرده است.



سفیر آذربایجان در تهران ضمن تقدیر از مرکز مطالعات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات قفقاز و دانشگاه تهران به عنوان برگزار کنندگان سمینار بین المللی "جمهوری آذربایجان، تجارب پیشین، چشم انداز فرا رو" در تهران، از برگزاری سمینار مشترکی در آذربایجان خبر داد.



وی افزود: برگزاری همایشهایی نظیر اتفاقی که اخیرا در دانشگاه تهران شاهد آن بودیم، فرصت مناسبی برای بررسی علایق دو کشور همسایه است. با این حال این روابط باید در سطوح بالاتر و بین سیاستمداران نیز برگزار شده و نتایج آن به مرحله عمل در آید.