  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۲

رویگری در "شور شیرین" بازی می‌کند

رویگری در "شور شیرین" بازی می‌کند

رضا رویگری به جمع بازیگران فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی پیوست.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: رضا رویگری و حسن شکوهی به جمع بازیگران "شور شیرین" پیوسته‌اند، هر دو نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند، انتخاب بازیگران همچنان ادامه دارد و به زودی فهرست بازیگران کامل می‌شود.

رضا رویگری مجموعه "مختارنامه" را روی آنتن دارد. ماه‌چهره خلیلی و جواد عزتی نقشهای اصلی این فیلم را بازی می‌کنند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار و شهریار کلهر طراح صحنه و لباس این پروژه هستند. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1164312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها