ابراهیم اصغری تهیهکننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: رضا رویگری و حسن شکوهی به جمع بازیگران "شور شیرین" پیوستهاند، هر دو نقشهای اصلی را بازی میکنند، انتخاب بازیگران همچنان ادامه دارد و به زودی فهرست بازیگران کامل میشود.
رضا رویگری مجموعه "مختارنامه" را روی آنتن دارد. ماهچهره خلیلی و جواد عزتی نقشهای اصلی این فیلم را بازی میکنند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاکسیما فیلمبردار و شهریار کلهر طراح صحنه و لباس این پروژه هستند. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.
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