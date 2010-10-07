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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

گزارش مهر/

وضعیت ناگوار تالاب هامون فیلم می شود

وضعیت ناگوار تالاب هامون فیلم می شود

وضعیت ناگوار تالاب هامون به عنوان ریه تنفسی شرق ایران که در سالهای اخیر به دلیل کم آبی و مشکلات ویژه با مرگ دست و پنجه نرم می کند، مسئولان محیط زیست منطقه را بر آن داشت که فیلمی مستند-داستانی در این باره بسازند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان که تهیه کنندگی این فیلم را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تبیین وضعیت فعلی تالاب هامون و نقش انکار ناپذیر آن در حیات سیستان بویژه احیاء اقتصاد سنتی آن که مشخصا دامداری، کشاورزی و صیادی است این فیلم با رویکر آموزشی فرهنگی برای جوامع محلی و تصمیم گیران منطقه ای تدوین شد.

تورج همتی افزود: پهن دشت سیستان دارای اقلیم فراخشک و در تقسیم بندی اکولوژیک در ناحیه ایران و تورانی قرار گرفته و جزو خشکترین بخشهای فلات مرکزی ایران است و خشکسالیهای چند دهه اخیر آسیبهای جبران ناپذیری را بر پیکره آن وارد ساخت.
 
 
وی با اشاره به اینکه سیستان را زاده هیرمند و سرزمین نیمروز گفته اند همچنان که مصر زاده نیل است، تصریح کرد: در دوره های گذشته سیستان هم دارای آب پربرکت هیرمند و هم دارای خاک حاصلخیز بوده است. هیرمند از دیرباز شاهرگ حیاتی منطقه بوده و حیات سیستانیان و بقای آنها بستگی مستقیم به آب و قابلیت استفاده از آن داشته و در واقع در هزاره های تاریخ سیستان منشاء زندگی و امید بوده است.
 
به عقیده مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گذشته بادهای 120 روزه سیستان مفرح و حیات بخش بودند و نقش فیلتر را داشتند و با وزش بادها مراتع آبیاری و با بازگشت آب مراتع غنی و سرسبز مورد استفاده هزاران راس دام قرار می گرفتند اما اکنون این بادها در بستر خشکیده و تفتیده تالاب گرد و غبار را سوغات می آورند.
 
 
 وی تاکید کرد: اکنون بخشهایی از خاک تالاب به دلیل فقر پوشش گیاهی به شوره زار تبدیل شده و در حال فرسایش است و خشونت باد و طبیعت خشن، کاروانهای عظیم شن را در پهندشت سیستان گسترش داده و فرسایش بادی را بوجود آورده که بزرگترین معضل سیستان است.
 
با توجه به ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات تالاب هامون و حساس کردن جوامع محلی به مقوله حفاظت محیط زیست و مشارکت مردمی، تلاش گردیده فیلم مستند داستانی هامون عشق به زوایای آشکار و پنهان این موضوع بپردازد.
 
فیلم هامون عشق فیلمی شاعرانه و مستند-داستانی درباره تالاب هامون است که به کارگردانی یاسر خیر و به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است.
 

 
به گفته کارگردان این فیلم تالاب هامون بر اثر پاره ای از سهل انگاریها یا مشکلات سیاسی یا ناسازگاریهای طبیعی، دچار کم آبی و گاهی بی آبی شده و زیست بوم آن مختل شده است.
 
فیلم "هامون عشق" با نگاهی شاعرانه و همدلانه به همین مسئله می پردازد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از جشنواره های خارجی و داخلی قرار گرفته است و از جمله در بخش بین المللی جشنواره رشد نیز پذیرفته شده است.
 
در این فیلم بازیگرانی چون رضا خداداد بیگی و چنگیز نارویی ایفای نقش می کنند. این فیلم توسط مازیار بهروز و صادق سوری تصویر برداری شده است و تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تهیه کننده و ناظر کیفی این فیلم بوده است.
کد مطلب 1164314

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