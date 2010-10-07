وضعیت ناگوار تالاب هامون فیلم می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان که تهیه کنندگی این فیلم را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تبیین وضعیت فعلی تالاب هامون و نقش انکار ناپذیر آن در حیات سیستان بویژه احیاء اقتصاد سنتی آن که مشخصا دامداری، کشاورزی و صیادی است این فیلم با رویکر آموزشی فرهنگی برای جوامع محلی و تصمیم گیران منطقه ای تدوین شد.

تورج همتی افزود: پهن دشت سیستان دارای اقلیم فراخشک و در تقسیم بندی اکولوژیک در ناحیه ایران و تورانی قرار گرفته و جزو خشکترین بخشهای فلات مرکزی ایران است و خشکسالیهای چند دهه اخیر آسیبهای جبران ناپذیری را بر پیکره آن وارد ساخت.



وی با اشاره به اینکه سیستان را زاده هیرمند و سرزمین نیمروز گفته اند همچنان که مصر زاده نیل است، تصریح کرد: در دوره های گذشته سیستان هم دارای آب پربرکت هیرمند و هم دارای خاک حاصلخیز بوده است. هیرمند از دیرباز شاهرگ حیاتی منطقه بوده و حیات سیستانیان و بقای آنها بستگی مستقیم به آب و قابلیت استفاده از آن داشته و در واقع در هزاره های تاریخ سیستان منشاء زندگی و امید بوده است.



به عقیده مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گذشته بادهای 120 روزه سیستان مفرح و حیات بخش بودند و نقش فیلتر را داشتند و با وزش بادها مراتع آبیاری و با بازگشت آب مراتع غنی و سرسبز مورد استفاده هزاران راس دام قرار می گرفتند اما اکنون این بادها در بستر خشکیده و تفتیده تالاب گرد و غبار را سوغات می آورند.

وی تاکید کرد: اکنون بخشهایی از خاک تالاب به دلیل فقر پوشش گیاهی به شوره زار تبدیل شده و در حال فرسایش است و خشونت باد و طبیعت خشن، کاروانهای عظیم شن را در پهندشت سیستان گسترش داده و فرسایش بادی را بوجود آورده که بزرگترین معضل سیستان است.



با توجه به ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات تالاب هامون و حساس کردن جوامع محلی به مقوله حفاظت محیط زیست و مشارکت مردمی، تلاش گردیده فیلم مستند داستانی هامون عشق به زوایای آشکار و پنهان این موضوع بپردازد.



فیلم هامون عشق فیلمی شاعرانه و مستند-داستانی درباره تالاب هامون است که به کارگردانی یاسر خیر و به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است.





به گفته کارگردان این فیلم تالاب هامون بر اثر پاره ای از سهل انگاریها یا مشکلات سیاسی یا ناسازگاریهای طبیعی، دچار کم آبی و گاهی بی آبی شده و زیست بوم آن مختل شده است.



فیلم "هامون عشق" با نگاهی شاعرانه و همدلانه به همین مسئله می پردازد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از جشنواره های خارجی و داخلی قرار گرفته است و از جمله در بخش بین المللی جشنواره رشد نیز پذیرفته شده است.



در این فیلم بازیگرانی چون رضا خداداد بیگی و چنگیز نارویی ایفای نقش می کنند. این فیلم توسط مازیار بهروز و صادق سوری تصویر برداری شده است و تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تهیه کننده و ناظر کیفی این فیلم بوده است.