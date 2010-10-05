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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

در کهگیلویه و بویراحمد؛

سرانه عمرانی هر دانشجوی پیام نور یک میلیون تومان است

سرانه عمرانی هر دانشجوی پیام نور یک میلیون تومان است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه عمرانی دانشگاه پیام نور برای هر دانشجو در این استان یک میلیون تومان است.

شیرعلی خرامین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: 27 پروژه عمرانی این دانشگاه با پیشرفت فیزیکی 90 درصد اکنون در دست اجراست که امیدواریم تا پایان سال اکثر این پروژه ها به بهره برداری برسند.

وی بیان کرد: خوشبختانه امسال اعتبارات عمرانی مناسبی به این دانشگاه تخصیص یافته و در این خصوص دانشگاه مشکل چندانی ندارد.

خرامین یادآور شد: حدود 13 هزار دانشجو در 9 واحد دانشگاهی و 138 کد رشته در دانشگاه پیام نور استان مشغول تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید نیز دو هزار و 95 دانشجو در دانشگاه پیام نوراستان پذیرفته شدند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان در پایان از رسانه های این استان به خاطر همکاری در رفع مشکلات این دانشگاه تقدیر کرد.

کد مطلب 1164318

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