سرانه عمرانی هر دانشجوی پیام نور یک میلیون تومان است

شیرعلی خرامین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: 27 پروژه عمرانی این دانشگاه با پیشرفت فیزیکی 90 درصد اکنون در دست اجراست که امیدواریم تا پایان سال اکثر این پروژه ها به بهره برداری برسند.
وی بیان کرد: خوشبختانه امسال اعتبارات عمرانی مناسبی به این دانشگاه تخصیص یافته و در این خصوص دانشگاه مشکل چندانی ندارد.
خرامین یادآور شد: حدود 13 هزار دانشجو در 9 واحد دانشگاهی و 138 کد رشته در دانشگاه پیام نور استان مشغول تحصیل هستند.
وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید نیز دو هزار و 95 دانشجو در دانشگاه پیام نوراستان پذیرفته شدند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان در پایان از رسانه های این استان به خاطر همکاری در رفع مشکلات این دانشگاه تقدیر کرد.
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