به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که استفن استچ در طول سالیان متمادی درباره فلسفه ذهن و فلسفه زبان به نگارش درآورده است.

ساختگرایی اجتماعی، نظریه شبیه سازی، ارجاع، روانشناسی تکاملی و گرامر از جمله موضوعاتی هستند که استچ آنها را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب حاصل تلاش استچ طی سالهای متمادی از سال 1972 تا 2010 در بررسی فلسفه ذهن و فلسفه زبان است.

استچ معتقد است که مسائل فلسفه ذهن از چند ناحیه با چالش مواجه شده اند. اولین موضوعی که فلسفه ذهن را با چالش مواجه می‌سازد فیلسوفان و اندیشمندان هستند. شواهد تجربی دومین عامل به چالش کشیده شدن فلسفه ذهن به شمار می‌رود.

یکی از عوامل مؤثر در به چالش کشیده شدن مباحث فلسفه ذهن علوم شناختی هستند. استچ در این اثر این چالشها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "مقالات برگزیده: ذهن و زبان" اوایل سال آینده میلادی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.