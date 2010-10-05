محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سئوال 15 نماینده از وزیر امور خارجه درباره شیوه ورود اتباع اروپایی به ایران گفت : وزیر خارجه باید توضیح دهد چرا بعضی از اتباع برخی کشورها حتی بدون ویزا تا فرودگاه امام خمینی می آیند و در آنجا تقاضای ویزا می کنند و دولت جمهوری اسلامی به آنان ویزا می دهد.

وی افزود: بیژن نوباوه، حسن نوروزی ، پیمان فروزش، علی اصغر گرانمایه ، ستار هدایتخواه، سید جلال عیسی زاده ، کوچک زاده، فرهاد بشیری، علی زنجانی، موسی غضنفر آبادی، حسین نجابت، حسن ملک محمدی، محمد کریم شهرزاد، یوسف قاسمی و خود وی 15 نماینده ای هستند که وزیر امور خارجه را برای اسخ به این سئوال به مجلس فرا خوانده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حتی اعطای سریع روادید به اتباع کشورهایی که با ما سر ناسازگاری و تخاصم دارند نیز انجام می شود، تاکید کرد: اتباع کشورهایی همچون آلمان و فرانسه نیز جزو این دسته از اتباعی هستند که تا فرودگاه امام می آیند و در آنجا دولت ما به آنها به سرعت ویزا می دهد.

نماینده مردم شازند یادآور شد: این در شرایطی است که اتباع ایرانی در بدو ورود به بسیاری از این کشورها با بدترین شکل با آنها برخورد می شود و رویه هیچ کشوری نسبت به اتباع ایرانی این گونه که رویه ما نسبت به اتباع دیگر کشورها است، نیست.

بیغش ادامه داد: همچنین منوچهر متکی باید در مجلس درباره ضرب و شتم بانوی ایرانی که چند ماه گذشته در سفارت آلمان انجام شد توضیح بدهد و بگوید چه اقدامی در این زمینه انجام داده است ،چرا که آخرین اقداماتی را که انجام داده بود و پاسخ آن را به نمایندگان داد نمایندگان را قانع نکرد.



