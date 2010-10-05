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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۱

احمدی بیغش به مهرخبر داد:

اتباع آلمان و فرانسه در فرودگاه امام ویزا می‌گیرند/ اسامی احضارکنندگان متکی

اتباع آلمان و فرانسه در فرودگاه امام ویزا می‌گیرند/ اسامی احضارکنندگان متکی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه 15 نماینده از وزیر امور خارجه در زمینه مسائل مختلف خارجی به ویژه اعطای روادید به اتباع کشورهای اروپایی همچون آلمان و فرانسه سئوال دارند، اسامی این افراد را اعلام کرد.

محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سئوال 15 نماینده از وزیر امور خارجه درباره شیوه ورود اتباع اروپایی به ایران گفت : وزیر خارجه باید توضیح دهد چرا بعضی از اتباع برخی کشورها حتی بدون ویزا تا فرودگاه امام خمینی می آیند و در آنجا تقاضای ویزا می کنند و دولت جمهوری اسلامی به آنان ویزا می دهد.

وی افزود: بیژن نوباوه، حسن نوروزی ، پیمان فروزش، علی اصغر گرانمایه ، ستار هدایتخواه، سید جلال عیسی زاده ، کوچک زاده، فرهاد بشیری، علی زنجانی، موسی غضنفر آبادی، حسین نجابت، حسن ملک محمدی، محمد کریم شهرزاد، یوسف قاسمی و خود وی 15 نماینده ای هستند که وزیر امور خارجه را برای اسخ به این سئوال به مجلس فرا خوانده اند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با بیان اینکه حتی اعطای سریع روادید به اتباع کشورهایی که با ما سر ناسازگاری و تخاصم دارند نیز انجام می شود، تاکید کرد: اتباع کشورهایی همچون آلمان و فرانسه نیز جزو این دسته از اتباعی هستند که تا فرودگاه امام می آیند و در آنجا دولت ما به آنها به سرعت ویزا می دهد.
 
نماینده مردم شازند یادآور شد: این در شرایطی است که اتباع ایرانی در بدو ورود به بسیاری از این کشورها با بدترین شکل با آنها برخورد می شود و رویه هیچ کشوری نسبت به اتباع ایرانی این گونه که رویه ما نسبت به اتباع دیگر کشورها است، نیست.
 
بیغش ادامه داد: همچنین منوچهر متکی باید در مجلس درباره ضرب و شتم بانوی ایرانی که چند ماه گذشته در سفارت آلمان انجام شد توضیح بدهد و بگوید چه اقدامی در این زمینه انجام داده است ،چرا که آخرین اقداماتی را که انجام داده بود و پاسخ آن را به نمایندگان داد نمایندگان را قانع نکرد.
 
 
کد مطلب 1164324

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