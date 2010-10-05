مالزی تصمیمی برای خروج از بخش نفت و گاز ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، شمس الازهر عباس با اعلام این خبر افزود: مالزی همچنان به سرمایه گذاری خود در صنایع نفت و گاز ایران ادامه می دهد.

وی گفت : در این برهه از زمان فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و به نظر نمی رسد که در حال حاضر خروج از ایران تصمیم درستی باشد.

وی در پاسخ سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا شرکت پتروناس برای دور شدن از تحریمهای آمریکا از طرحهای ایران خارج خواهد شد تاکید کرد: قصد خروج از ایران و انصراف از سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز ایران را نداریم.

رئیس شرکت ملی نفت مالزی افزود: پتروناس قصد در اختیار گرفتن سهام شرکت ژاپنی "اینپکس" در منطقه آزادگان ایران را ندارد.

