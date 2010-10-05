هجدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی اسکان بشر توسط معاون دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد مهندس رجایی مقدم قرائت شد.



در این پیام آمده است: روز جهانی اسکان بشر در عین حال که شهر نشینی در جهان ما به شکلی برجسته رشد می کند فرصت سالانه ای ارائه می دهد تا تونایی خود در مدیریت شهرها و شهرکهای خود را برای دیگران مشخص کنیم.

همچنین موضوع شهر بهتر، زندگی بهتر شعار مراسم امسال بود که بر اقدامات و سیاستهایی تاکید دارد که می توانند رفاه میلیاردها انسان را بهبود بخشند، انسانهایی که در زاغه ها و سایر سر پناه های غیراستاندارد در سراسر جهان زندگی می کنند.



بان کی مون تاکید کرده است: به عنوان مثال زندگی شهرنشینان فقیر در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً ناتوانند از حقوق شهروندی بی بهره اند و سن زیر 25 سال دارند غالباً محکوم به زندگی هستند که از حقوق اساسی، امید برای آموزش و شغل شرافتمندانه محروم اند.کمبود ارائه آب آشامیدنی سالم، برق، دفع بهداشتی فاضلاب و مراقبتهای بهداشتی موجب محرومیتهایی می شود که غالباً زمینه ساز جرقه برای ناآرامی های اجتماعی است.

در پیام رئیس سازمان ملل یرامون شهرهای هوشمند و اهمیت حکومت مطلوب، خدمات اساسی شهری برای همگان موضوعاتی مطرح شده و آمده است: فضاهای خیابانی و عمومی و جاهایی که زنان و کودکان احساس امنیت کنند را باید به رسمیت شناخت، آنها همچنین درک کرده اند که شهرهای بهتر می توانند برای کاهش چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی به وسیله ترویج صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست کمک کنند.



ایجاد شهرهای بهتر نیازمند تلاشهای مشترک دولتهای ملی و محلی، جامعه مدنی و بخش خصوصی با حمایت بیشترین کوشش نظام ملل متحد است. در روز جهانی اسکان بشر اجازه دهید تعهد نماییم دست در دست هم شهرهایی بهتر برای ایند ه ای بهتر برای همگان بنا نهیم.



دراین نشست مهندس حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، مهندس دشتگردی مدیرعامل شرکت فناوران شهر، دکتر مثنوی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و خانم مهندس قبادی مدیر کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی به ایراد سخنرانی پرداختند.