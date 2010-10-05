1100 میلیارد ریال برای گرگان هزینه شد

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این میزان 130 میلیارد ریال در جریان سفر اول برای اجرای طرحهای مختلف در شهرستان تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: همچنین در جریان سفر سوم دولت، 980 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای زیربنایی، عمرانی، تولیدی، اقتصادی و ... تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: 65 درصد پروژه های سفر دوم دولت به مرکز استان اجرایی و عملیاتی شده است و با روی کار آمدن دولت دهم امیدواریم این طرح ها زودتر تکمیل شود.

گرزین بیان کرد: در سفر سوم که امروز آغاز شد، نتایج سفر اول و دوم نیز بررسی و موانع فراروی اجرای این مصوبات برطرف می شود.

فرماندار گرگان خاطرنشان کرد: رویکرد سفر سوم فرهنگی است و می تواند در جبران عقب ماندگی های توسعه ای استان نقش موثری داشته باشد.

وی یادآور شد: این سفر از جنبه های مختلف از جمله حضور اعضای دولت برای بررسی مسائل و مشکلات منطقه قابل اهمیت است و امیدوارکننده است.

وی عنوان کرد: در جریان سفر سوم با توجه به اینکه مسائل ویژه ای در شهرستان مطرح است، وزیر کشور به عنوان وزیر معین در شهرستان حضور دارند.

سفر سوم دولت به گلستان از سه شنبه آغاز شده است.