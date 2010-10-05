به گزارش خبرنگار مهر، در حالی سوت اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور از آبان ماه به صدا درمی‌آید که در بخشهایی از ترابری ایران قیمتها افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما از چهارشنبه 30 درصد افزایش می یابد. از راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز خبر می رسد قیمت بلیت قطارهای بخش خصوصی افزایش یافته است. گفته می شود قیمت بلیت قطارهای بخش خصوصی به خصوص در محور جنوب کشور بین 30 تا 40 درصد بالا رفته است.

مهدی حاجیان سخنگوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با مهر با تائید خبر افزایش قیمت بلیت قطار بخش خصوصی گفت: هیچگونه افزایشی در قیمت بلیت قطار بخش دولتی اتفاق نیفتاده است.

افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و قطارهای بخش خصوصی در حالی اعلام می شود که مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می گویند: قیمت بلیت اتوبوس بین شهری فعلا قرار نیست افزایش یابد.

داریوش باقرجوان مدیرکل امور حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با مهر اظهارداشت: با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور در آینده ای نزدیک قیمت بلیت اتوبوس بین شهری افزایش نمی یابد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده به دنبال افزایش بهره وری در بخش حمل ونقل جاده‌ای هستیم تا ظرفیت اشغال صندلی را بالا برود.