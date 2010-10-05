صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در شهر ایلام روی صحنه است و مورد استقبال بسیار خوب علاقه‌مندان و تماشاگران تئاتر قرار گرفته است. همچنین نمایش "سبدی پر از ماه گمشده" را جشنواره تئاتر کردی سقز و چند شهرستان دیگر در استان ایلام اجرا خواهیم کرد . همچنین طی صحبت‌هایی که با دبیر جشنواره تئاتر فجر داشتیم احتمال اجرای این نمایش در یکی از بخش‌های جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر هم وجود دارد.



این نویسنده و کارگردان با سابقه تئاتر درباره داستان "سبدی پر از ماه گمشده" افزود: این نمایش داستان شاهی است که با همسرش به شکار می‌رود و راه را گم می‌کند. او از گورستانی مخروبه سر در می‌آورد و با مرگ مواجه می‌شود و دچار تحول می‌شود. این نمایش برگرفته از یکی از چریکه‌های باستانی کردستان است. تغزلی عارفانه است و به نوعی برگرفته از فرهنگ شفاهی ایران زمین است.



وی با اشاره به حضور 24 بازیگر تئاتر از شهر ایلام در اجرای این نمایش درباره نحوه تولید "سبدی پر از ماه گمشده" توضیح داد: ما حدود یک ماه و نیم و هر روز هشت ساعت در کارگاهی در شهر ایلام درباره موضوعات کارگردانی و بازیگری در تئاتر در شهر کار می‌کردیم. نتایج مربوط به بازیگری، درام شناسی و کارگردانی از طریق این نمایش جلوه اجرایی پیدا کردند.



کارگردان نمایش‌های "باغ شکرپاره"، "آرش" و "یادگار زریران" ادامه داد: من در این کارگاه از شیوه کارگردانی روباز برای آموزش استفاده کردم. یعنی مراحل کارگردانی به طور همزمان به حاضران در کارگاه آموزشی توضیح داده می‌شد. در خصوص بازیگری هم از این شیوه استفاده کردم.



صادقی با اشاره به استقبال علاقه‌مندان تئاتر در استان ایلام از برگزاری این کارگاه آموزشی یادآور شد: شرکت کنندگان در این کارگاه مشتاق بودند که این آموزش‌ها ادامه پیدا کند و من هم قول دادم سال آینده اثری دیگر را نزدیک به فرهنگ استان با این عزیزان تولید کنم. مهمترین نکته در این کارگاه‌ها این است که اثری برگرفته از فرهنگ هر استان تولید شود و کار خارجی و دور از فرهنگ مردم هر استان جوابگو و مؤثر نخواهد بود.