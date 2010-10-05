فیس بوک برای کاربران ناامن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری "ماشبل" (Mashable )، هزاران کاربر شبکه اجتماعی فیس ‌بوک مورد حمله نوعی "کرم فیس ‌بوکی" قرار گرفته ‌اند که بدون اینکه کاربر خبر داشته ‌باشد برای او گزینه "پسندیدم" (like) را انتخاب و کلیک می کند.

این کرم با کلیک بر روی این گزینه، صفحه خود را بر روی تابلوی اعلانات کاربر فیس ‌بوک قرار می ‌دهد و از این راه خود را منتشر می ‌کند.

در نتیجه این کار، صفحه ‌ای با تیترهای همچون "وحشتناک است! این دختر بعد از اینکه پدرش این عکس را فرستاد خودکشی کرد"، هزاران بار بر روی تابلوهای اعلانات کاربران پست می ‌شود. کلیک بر روی لینکهای این صفحه هم باعث می ‌شود تا کرم بیشتر پخش شده و به زندگی خود ادامه بدهد.

از دیگر تیترهای کرم ‌آلوده می ‌توان به این‌ موارد اشاره کرد: "این مرد هشت سال است هر روز از خودش عکس می‌گیرد!، موز خوردن این دختر عجیبه!، لباس این دختر در مهمانی دبیرستان باعث اخراج وی از مدرسه شد و تیترهایی از این دست.

کلیک کردن بر روی این صفحه ‌ها شما را به صفحه ‌ای سفید می ‌برد که روی آن تنها این پیام نوشته شده: برای ادامه اینجا کلیک کنید. کلیک بر روی هر جای این صفحه سفید باعث می ‌شود همان لینک اول با علامت شخصی شما بر روی صفحه مشخصات شخصی فیس ‌بوک کاشته شود و کل این روند از نو آغاز می‌شود.

به گفته "جسی استی" از شبکه خدمات توییتری "سوشال ‌تو" ( Social Too ) خرابکاران راهی پیدا کرده‌ اند تا از طریق زبان برنامه ‌نویسی جاوا اسکریپت از گزینه پسندیدم فیس ‌بوک سوءاستفاده کنند و مردم را مجبور به پسندیدن صفحات کرده و این صفحه‌ها را از راه تابلوهای اعلانات کاربران در همه جا توزیع کنند.

به نوشته سایت اخبار فناوری رسانه Mashable این اولین باری نیست که با چنین سوءاستفاده‌ای روبه‌ رو می‌شویم و کاربران باید احتیاط کنند تا بر روی هیچ لینکی در ارتباط با این کرم کلیک نکنند.

جستجوی واژه‌هایی از تیتر صفحه این کرم، نشان می‌دهد که ‌اینک افراد بسیاری به آن آلوده شده ‌اند اما این سایت خبری می ‌نویسد که این آلودگی باعث ضربه زدن به کامپیوتر افراد یا دزدیدن گذرواژه های آنان نمی ‌شود.