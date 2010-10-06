آگاهی بخشی در فیلم های کودک و نوجوان اولویت باشد

حجت الاسلام احد آزادیخواه، در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نقش اساسی هنر در دنیای امروز، اظهار داشت: سایر کشورها با سرعت زیاد در حال ساخت و تولید فیلم هستند به طوری که سالانه 16 میلیارد دلار از محل فروش فیلم های ضد اسلامی درآمد دارند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان سینما باید با برخورداری از رویکردی دینی و تربیتی، اهتمام ویژه ای نسبت به برگزاری هر چه بهتر جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان داشته باشند، گفت: باید از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را داشت.

مدیرکل تبلبغات اسلامی همدان با تأکید بر لزوم شناخت معضلات جامعه برای ساخت فیلم کودک و نوجوان، گفت: با توجه به اینکه کودکان امروز جوانان فردای کشور هستند باید فیلم های کودک و نوجوان ضمن آگاهی بخشی کودکان نسبت به آسیب های جامعه، آسیب زدایی هم در پی داشته باشد.

وی در خصوص ویژگی های فیلم کودک و نوجوان گفت: فیلم کودکان و نوجوانان باید مسائل را با زبان کودکانه مطرح کند تا بتواند تأثیرگذار باشد.

آزادیخواه اظهار داشت: فیلم های دوره های گذشته جشنواره فیلم کودک و نوجوان با وجود برخی کاستی ها، از سطح خوبی برخوردار بود که باید در راستای تقویت این رویکرد قدم برداشت.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار می شود.