اردوگاه های فرهنگی در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق محصولی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به آق قلا افزود: در این سفر مصوبات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که ساخت اردوگاه های فرهنگی از جمله آن است.

وی اظهار داشت: هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های تخصصی در این سفر مصوبات خاص خود را خواهند داشت و این وزارتخانه نیز مصوبات مد نظر را پیگیری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان، تامین وسایل و تامین جهیزیه ویژه مددجویان از جمله مواردی است که در این سفر پییگری ویژه می شود.

محصولی بیان داشت: محوریت سفرهای دور سوم، محورهای فرهنگی است و این به آن معنا نیست که از دیگر بخشهای از جمله مسائل زیربنایی غفلت شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی که به عنوان نماینده دولت در آق قلا حضور دارد، شرکت در شورای اداری و رسیدگی به مسائل و مشکلات، بازدید از برخی طرح ها را از جمله برنامه ها اعلام کرد.

همزمان با سفر دولت به گلستان با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، گاوداری هزار راسی و نمونه کشوری استان در آق قلا بهره برداری می شود.