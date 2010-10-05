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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

اردوگاه های فرهنگی در گلستان ایجاد می شود

اردوگاه های فرهنگی در گلستان ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: ایجاد اردوگاه های فرهنگی در جریان سفر سوم دولت به استان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق محصولی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به آق قلا افزود: در این سفر مصوبات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که ساخت اردوگاه های فرهنگی از جمله آن است.

وی اظهار داشت: هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های تخصصی در این سفر مصوبات خاص خود را خواهند داشت و این وزارتخانه نیز مصوبات مد نظر را پیگیری می کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان، تامین وسایل و تامین جهیزیه ویژه مددجویان از جمله مواردی است که در این سفر پییگری ویژه می شود.
 
محصولی بیان داشت: محوریت سفرهای دور سوم، محورهای فرهنگی است و این به آن معنا نیست که  از دیگر بخشهای از جمله مسائل زیربنایی غفلت شود.
 
وزیر رفاه و تامین اجتماعی که به عنوان نماینده دولت در آق قلا حضور دارد، شرکت در شورای اداری و رسیدگی به مسائل و مشکلات، بازدید از برخی طرح ها را از جمله برنامه ها اعلام کرد.
 
همزمان با سفر دولت به گلستان با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، گاوداری هزار راسی و نمونه کشوری استان در آق قلا بهره برداری می شود.
کد مطلب 1164366

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