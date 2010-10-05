نصرت باقرصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در فاصله زمانی اول اسفند 1387 تا پایان بهمن ماه 1388 در یکی از نشریات محلی استان، نشریات سراسری یا خبرگزاری های دارای مجوز درج شده و آثار به صورت مجزا در دو بخش عمومی، ‌شامل کلیه اصحاب مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌ها است و در بخش اختصاصی ویژه مدیر مسئولان نشریات محلی استان با 27 نشریه که دوره یک ساله نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی افزود: داوری بخش عمومی توسط اساتید مجرب دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرفت و برای داوری بخش اختصاصی ویژه عملکرد یکساله نشریات محلی استان اصفهان با موضوعات فرهنگ عمومی به تفکیک دوره انتشار توسط هیئت داوران پژوهشکده هنرهای سنتی-اسلامی که مسئولیت رصد فرهنگی استان را هم دارند، انجام پذیرفته است .

باقرصاد همچنین در خصوص زمان برگزاری جشنواره امسال که در مهرماه برگزارشده است نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه نشریات مخاطبین خاصی دارند جشنواره سال جاری همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در مهر ماه برگزار می شود.

رئیس اداره امور تبلیغات و مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان از حضور غیر حرفه ای ها در کنار حرفه‌ای‌ها در پنجمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان خبر داد و افزود: همچنین در چهار روز برگزاری جشنواره برنامه‌های جنبی همچون نشست‌های تخصصی، کارگاه های آموزشی و نشست خبری برگزار می‌شود.

پنجمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان اصفهان از روز سه شنبه 13 تا جمعه 16 مهر ماه به مدت چهار روز از ساعت 10 صبح تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می‌شود.